Apple з березня відправляв вантажі

Із березня з Індії до Сполучених Штатів вирушило щонайменше 6 вантажних рейсів по 100 тонн кожен. Один із них прибув цього тижня – перед тим, як нові митні ставки набули чинності, повідомляє Reuters із посиланням на джерела, передає 24 Канал.

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З урахуванням ваги iPhone та аксесуарів, йдеться приблизно про 1,5 мільйона смартфонів. Щоб прискорити митне оформлення, Apple домовилася з індійською владою про створення "зеленого коридору" в аеропорту Ченнаї – за аналогією зі схемою, яку компанія вже використовує в Китаї.

Індія є постачальником iPhone

Зараз Індія постачає близько 20% усіх iPhone, імпортованих до США. Решта – надходить з Китаю, на який поширюється максимальна ставка мит у 125%. Для товарів з Індії діє нижче мито у 26%, однак його тимчасово призупинено після оголошеної Трампом 90-денної паузи. Водночас ця пауза не стосується китайських постачань.

Зауважимо, що за прогнозами аналітиків, нові мита можуть суттєво підвищити вартість iPhone у США, зважаючи на високий рівень залежності Apple від китайського виробництва.