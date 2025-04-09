Які мита діють наразі

Зараз мита на поставки з Індії становлять 26%, і Apple розглядає це як тимчасове рішення, поки триває спроба отримати звільнення від додаткових зборів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Компанія вважає ситуацію довкола мит надто непередбачуваною, аби ризикувати довгостроковими інвестиціями у свій китайський виробничий ланцюг.

Чому інвестори непокояться

Продажі iPhone приносять Apple майже половину всього прибутку. Залежність від Китаю дедалі більше непокоїть інвесторів, що призвело до падіння акцій компанії на 19% – найгіршого триденного показника за останні 25 років.

До введення тарифів Apple планувала випустити близько 25 мільйонів iPhone в Індії у 2025 році, з яких приблизно 10 мільйонів призначались для внутрішнього ринку.

Якщо компанія переорієнтує весь індійський обсяг на США, це покриє близько половини американського попиту.