Какие пошлины действуют сейчас

Сейчас пошлины на поставки из Индии составляют 26%, и Apple рассматривает это как временное решение, пока продолжается попытка получить освобождение от дополнительных сборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Компания считает ситуацию вокруг пошлин слишком непредсказуемой, чтобы рисковать долгосрочными инвестициями в свою китайскую производственную цепочку.

Почему инвесторы беспокоятся

Продажи iPhone приносят Apple почти половину всей прибыли. Зависимость от Китая все больше беспокоит инвесторов, что привело к падению акций компании на 19% – худшего трехдневного показателя за последние 25 лет.

До введения тарифов Apple планировала выпустить около 25 миллионов iPhone в Индии в 2025 году, из которых примерно 10 миллионов предназначались для внутреннего рынка.

Если компания переориентирует весь индийский объем на США, это покроет около половины американского спроса.