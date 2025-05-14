Причины снижения цены

Снижение цен приурочено к ежегодной большой распродаже "618", которая стартует 18 июня, сообщает Reuters, информирует 24 Канал. Из-за экономического замедления китайские торговые площадки стремятся поощрить потребителей привлекательными предложениями.

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Насколько ниже является цена

Крупнейший маркетплейс JD.com, в частности, продает iPhone 16 Pro (128 ГБ) за 5469 юаней (759 долларов), что на 2530 юаней ниже официальной цены Apple. Такую же цену установлено и на модель iPhone 16 (256 ГБ) – это на 1530 юаней дешевле рекомендованной стоимости.

Заметьте. Участвует ли в этих акциях сама Apple – пока не известно. Однако ранее компания уже запускала подобные инициативы к фестивалю "618", иногда совместно с государственными субсидиями на цифровую технику.

По данным IDC, в первом квартале 2025 года поставки iPhone в Китае снизились на 9%, тогда как Xiaomi и Huawei нарастили продажи на 40% и 10% соответственно. Скидки могут стать частью стратегии Apple, направленной на удержание позиций на рынке.