Реальна зарплата українців зараз вища ніж у довоєнний період

На ринку праці зараз відчувається висока конкуренція серед роботодавців. Аби залучити кваліфікованих кадрів працедавці змушені покращувати умови роботи, зокрема, підвищувати зарплати.

Як зросла реальна зарплата українців

В кінці цього року реальна зарплата українців зросте на 14%. Тобто, цей показник перевищить довоєнний рівень, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інфляційний звіт" від НБУ за жовтень.

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У ІІ кварталі цього року реальна середня заробітна плата збільшилась на 17,6% у річному вимірі. Водночас номінальна – на 22,1%.

Зверніть увагу! У ІІІ кварталі високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися, про це свідчать непрямі дані.

Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу,

– йдеться в прогнозі НБУ.

Сильний інфляційний тиск сповільнив збільшення реальних зарплат. Проте, це зростання однаково залишається вагомим.

Нагадаємо! У попередніх прогнозах НБУ зазначав, що реальна заробітна плата має стати більшою за довоєнну лише у 2025 році.