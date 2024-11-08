Как выросла реальная зарплата украинцев
В конце этого года реальная зарплата украинцев вырастет на 14%. То есть, этот показатель превысит довоенный уровень, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" от НБУ за октябрь.
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Во II квартале этого года реальная средняя заработная плата увеличилась на 17,6% в годовом измерении. В то же время номинальная – на 22,1%.
Обратите внимание! В III квартале высокие темпы роста номинальных зарплат сохранились, об этом свидетельствуют косвенные данные.
Ожидается, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за имеющуюся рабочую силу,
– говорится в прогнозе НБУ.
Сильное инфляционное давление замедлило увеличение реальных зарплат. Однако этот рост все равно остается весомым.
Напомним! В предыдущих прогнозах НБУ отмечал, что реальная заработная плата должна стать больше довоенной только в 2025 году.