Вимушений крок: Міністр фінансів розповів, як зростання податків вплине на бізнес

Попри те, що зростання податків негативно відобразиться на бізнесі, це необхідний крок, адже фінансові можливості країни обмежені. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час дискусії "Підвищення податків і новий суспільний договір".

Запозичення досягли критичного рівня

Міністр звернув увагу на непередбачуваність зовнішніх запозичень, зазначивши, що в першому кварталі цього року Україна отримала лише десяту частину необхідної зовнішньої допомоги.

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Він також зазначив, що внутрішні запозичення досягли критичного рівня, оскільки вони лише підтримують наявну систему, не створюючи нових витрат.

Таким чином, усі залучені кошти зараз використовуються лише для погашення раніше здійснених виплат та їх обслуговування.

Сергій Марченко Міністр фінансів України На цей рік від партнерів залучать 41,3 мільярда доларів, очікувана сума наступного року – 38,4 мільярди доларів. Однак це не означає, що виплати будуть стабільними.

Крім того, Марченко наголосив, що перегляд видатків має свої обмеження, а оптимізація військових витрат неможлива через необхідність підтримання оборонних витрат на поточному рівні в умовах триваючої війни.

Підвищення податків в Україні

Як повідомляв Укрінформ, 17 вересня 2024 року Верховна Рада України повторно підтримала в першому читанні законопроєкт №11416д, що передбачає збільшення податків на 58 мільярдів гривень у цьому році та 137 мільярдів у наступному для зміцнення оборони.

Зокрема, планується: