Чи подорожчають авто зі США через нові мита

З 2 квітня США запроваджують 25% мита на всі автомобілі, виготовлені за межами країни. Це рішення стало одним із найбільш суперечливих в міжнародній торгівлі, викликавши фінансові втрати, різке зростання цін та загрозу глобальної торговельної війни.

Які наслідки матиме введення мит

Новий тариф зачепить не лише імпортні автомобілі, а й увесь ланцюжок постачання комплектуючих. Очікується, що глобальне виробництво автомобілів скоротиться приблизно на 30%, а країни-експортери, такі як Японія, Південна Корея, Німеччина та Мексика, зазнають найбільших втрат. Детльніше розповідає 24 Канал.

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Одним із ключових наслідків стане зростання цін на автомобілі. Наприклад, Hyundai Venue, який нині коштує близько 24 000 доларів, може подорожчати до 28 500 доларів. Автовиробники преміум-сегмента також прогнозують збільшення цін: Ferrari вже анонсував подорожчання окремих моделей на 10%.

Згідно з прогнозом Інституту досліджень авторинку, ці мита охоплюють абсолютно всі імпортні автомобілі без винятку. При цьому:

Фіксований тариф у 25% застосовується до всіх авто незалежно від країни виробництва.

Американські компоненти в авто не оподатковуватимуться митом. Це означає, що виробники, які використовують запчастини з США, отримають певні знижки.

Якщо авто зібране в США, але містить імпортні деталі, то на них також поширюється мито. Це може вплинути навіть на локальне виробництво.

Фахівці зазначають, що така політика змінить логіку автоімпорту. Очікується різке зростання вартості більшості нових авто на ринку США та скорочення продажів імпортних моделей.

Як це вплине на світовий ринок

Введення мит спричинить скорочення виробництва автомобілів приблизно на 30%, що серйозно порушить міжнародні ланцюги постачання. Найбільших втрат зазнають такі країни-експортери, як Японія, Південна Корея, Німеччина та Мексика.

Європейські автовиробники також зазнали серйозних фінансових втрат: компанії Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та Continental втратили 4,5 мільярдів євро ринкової вартості, що становить 3 – 5% їхнього річного виторгу.

Що далі

Загалом, рішення США може призвести до глобальних змін у структурі автомобільного ринку. Деякі виробники розглядають можливість перенесення виробництва до США, щоб уникнути нових податків, однак це потребує значних інвестицій.

Важливо. У найближчі місяці розвиток ситуації покаже, наскільки жорсткими будуть наслідки для авторинку. Однак уже зараз зрозуміло, що авто зі США стануть дорожчими як для місцевих споживачів, так і для покупців у всьому світі.