Як мита США вплинуть на долар

НБУ завдяки режиму "керованої гнучкості" контролює курс і згладжує різкі коливання. Про це у коментарі 24 Каналу розповів банкір Тарас Лєсовий.

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Запроваджене США 10% мито не матиме суттєвого впливу на курс долара, адже США не є головним торгівельним партнером України.

За даними Центру економічних досліджень та прогнозування "Фінансовий пульс", у 2024 році 59% валютних надходжень надходили з Європи (з них 57% – з країн ЄС), 25,6% – з Азії, 7,6% – з Африки, і лише 3% – з Америки, з яких на США припадає лише 2,2%.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Щодо ризику глобальної економічної кризи, яку може спричинити “тарифна війна”, та її можливий вплив на валютний ринок – його не варто розглядати крізь призму виключно американських мит. У світі накопичилося чимало викликів, пов’язаних не тільки з економікою, а й з питаннями глобальної безпеки. Якщо військові витрати зростатимуть, сама концепція рецесії може відійти на другий план: країни навпаки інвестуватимуть у власне виробництво ВПК.

За словами експерта, якщо світова криза вплине на попит на український експорт, а американські мита зачеплять європейських партнерів, це може створити тиск на валютні резерви НБУ.

Зауважте! Водночас найбільшим ризиком залишається можливе зменшення міжнародної фінансової допомоги – її обсяги напряму впливають на стабільність української економіки.