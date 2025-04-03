Как пошлины США повлияют на доллар

НБУ благодаря режиму "управляемой гибкости" контролирует курс и сглаживает резкие колебания. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал банкир Тарас Лесовой.

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Введенная США 10% пошлина не окажет существенного влияния на курс доллара, ведь США не является главным торговым партнером Украины.

По данным Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", в 2024 году 59% валютных поступлений поступали из Европы (из них 57% – из стран ЕС), 25,6% – из Азии, 7,6% – из Африки, и только 3% – из Америки, из которых на США приходится лишь 2,2%.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Относительно риска глобального экономического кризиса, который может вызвать “тарифная война”, и ее возможное влияние на валютный рынок – его не стоит рассматривать сквозь призму исключительно американских пошлин. В мире накопилось немало вызовов, связанных не только с экономикой, но и с вопросами глобальной безопасности. Если военные расходы будут расти, сама концепция рецессии может отойти на второй план: страны наоборот будут инвестировать в собственное производство ВПК.

По словам эксперта, если мировой кризис повлияет на спрос на украинский экспорт, а американские пошлины затронут европейских партнеров, это может создать давление на валютные резервы НБУ.

Обратите внимание! В то же время наибольшим риском остается возможное уменьшение международной финансовой помощи – ее объемы напрямую влияют на стабильность украинской экономики.