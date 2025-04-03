Какие последствия будет иметь введение пошлин

Новый тариф затронет не только импортные автомобили, но и всю цепочку поставок комплектующих. Ожидается, что глобальное производство автомобилей сократится примерно на 30%, а страны-экспортеры, такие как Япония, Южная Корея, Германия и Мексика, понесут наибольшие потери. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Одним из ключевых последствий станет рост цен на автомобили. Например, Hyundai Venue, который сейчас стоит около 24 000 долларов, может подорожать до 28 500 долларов. Автопроизводители премиум-сегмента также прогнозируют увеличение цен: Ferrari уже анонсировал подорожание отдельных моделей на 10%.

Согласно прогнозу Института исследований авторынка, эти пошлины охватывают абсолютно все импортные автомобили без исключения. При этом:

Фиксированный тариф в 25% применяется ко всем авто независимо от страны производства.

Американские компоненты в авто не будут облагаться пошлиной. Это означает, что производители, которые используют запчасти из США, получат определенные скидки.

Если авто собрано в США, но содержит импортные детали, то на них также распространяется пошлина. Это может повлиять даже на локальное производство.

Специалисты отмечают, что такая политика изменит логику автоимпорта. Ожидается резкий рост стоимости большинства новых авто на рынке США и сокращение продаж импортных моделей.

Как это повлияет на мировой рынок

Введение пошлин приведет к сокращению производства автомобилей примерно на 30%, что серьезно нарушит международные цепи поставок. Наибольшие потери понесут такие страны-экспортеры, как Япония, Южная Корея, Германия и Мексика.

Европейские автопроизводители также понесли серьезные финансовые потери: компании Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Continental потеряли 4,5 миллиардов евро рыночной стоимости, что составляет 3 – 5% их годовой выручки.

Что дальше

В общем, решение США может привести к глобальным изменениям в структуре автомобильного рынка. Некоторые производители рассматривают возможность переноса производства в США, чтобы избежать новых налогов, однако это требует значительных инвестиций.

Важно. В ближайшие месяцы развитие ситуации покажет, насколько жесткими будут последствия для авторынка. Однако уже сейчас понятно, что авто из США станут дороже как для местных потребителей, так и для покупателей во всем мире.