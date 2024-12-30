У новому році суттєво зростуть ціни на сигарети: чого очікувати

З початку січня українців очікує суттєве подорожчання сигарет. Це пов'язано із переведенням ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро.

Як зростуть ціни на сигарети

Мова про закон №11090, який нещодавно ухвалила Верховна Рада. Народний депутат Ярослав Железняк підтвердив, що ціни почнуть стрімко зростати вже з Нового року. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також Курс, пальне та ціни: які зміни відбудуться у новому 2025 році

Зауважте. Цей закон є продовженням акцизного графіка, що діє до 2028 року, з метою досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет).

Оскільки закон передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро, ціни на пачку сигарет можуть зрости на 40 гривень.

Відповідність європейським стандартам

Різке подорожчання сигарет може стати помітним ударом для курців. Водночас таким чином українське акцизне законодавство відповідатиме європейськими стандартами. Ба більше, ці заходи допоможуть скоротити рівень куріння в країні та збільшити надходження до державного бюджету.