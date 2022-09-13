Звідки й куди виїхали українські IT-фахівці після 24 лютого: цікава інфографіка

Чимало українців унаслідок повномасштабного вторгнення росії були вимушені переїхати до більш безпечних регіонів України або за кордон. Евакуювалися з тимчасово окупованих територій та районів ведення бойових дій, зокрема, 61% українських IT-фахівців.

Про це свідчить опитування порталу DOU від червня 2022 року. В айтівців запитали, звідки й куди вони мігрували після повномасштабного вторгнення росії та чи планують повертатися.

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З яких міст виїхало найбільше IT-спеціалістів

За результатами опитування, найбільше українських айтівців виїхало з Харкова, Херсона, Миколаєва та Маріуполя. Так, у червні 2022 року у Харкові залишалось всього 12% IT-фахівців, які мешкали там до повномасштабної війни – 6% не виїжджали взагалі, а 6% – повернулися.

Тим часом у Херсоні залишилось 18% айтівців від загальної кількості до 24 лютого, у Миколаєві – 26%. У ці міста наразі практично ніхто з опитаних не повернувся й у найближчій перспективі не планує цього робити.

При цьому, понад 60% спеціалістів з цих населених пунктів переїхали не за кордон, а в інші підконтрольні Україні регіони. Водночас найрідше залишали свої міста айтівці, що мешкають у західних та центральних (Вінниця, Черкаси, Полтава, Кропивницький) регіонах нашої держави.

Куди вже повертаються найчастіше

Станом на червень, найактивніше IT-спеціалісти поверталися у такі міста:

Київ – 42% евакуйованих уже повернулись, і ще 11% планують це зробити найближчим часом;

Суми – 36% повернулись та 4% мають намір повернутись невдовзі;

Чернігів – 34 та 11%;

Житомир – 33 та 7%.

Чи планують айтівці повертатися у рідні міста

Серед IT-фахівців, які виїхали зі своїх міст унаслідок широкомасштабної війни, більшість все ж планує повернутися – 69% тих, хто переїхав в інший населений пункт в Україні та 61% тих, хто евакуювався за кордон.

При цьому, основними напрямками релокації IT-спеціалістів, які переїхали у межах країни, залишаються Львів та область (22%), а також Івано-Франківськ та область (10%).

Найпопулярніші європейські країни для виїзду айтівців за кордон

До слова, наразі за кордоном після повномасштабного вторгнення росії перебувають 13% від загальної кількості респондентів опитування, що евакуювалися. Найпопулярнішими країнами Європи для міграції українських айтівців залишаються Польща, Німеччина, Португалія, Іспанія та Чехія.

В які країни Європи найчастіше переїжджали українські айтівці після 24 лютого / Інфографіка DOU