Б'ють дерев'яними молотками: росіяни по-звірськи знущаються з українців у полоні

Україні вдалося повернути додому легендарну волонтерку "Тайру", яку росіяни захопили в полон. Немає позитивних новин про інших викрадених людей.

Про це для 24 каналу повідомив кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що час від часу з'являються свідчення українських чоловіків, яких окупанти запідозрили у співпраці із ЗСУ або у ще якісь "неблагонадійності".

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"Люди розповідають, що з ними роблять в полоні рашисти. Я думаю, що на цьому фоні гітлерівські катівні просто відпочивають", – зазначив кореспондент.

Історія волонтера, якого катували

Росіяни викрали запорізького 34-річного волонтера Антон, який вивозив людей із Токмака. Загарбники перевірили його телефон і забрали чоловіка. Спочатку Антона били у Мелітополі. Проте окупантам виявилось цього замало й вони повезли його у до Криму у Севастополь.

Там також є катівня. Антон розповів, що там не тільки постійно били, а й використовували його, щоб знімати ролики для пропагандистів. Примушували давати інтерв'ю. Він не уточнив, хто саме це робив, але відомо – представники псевдореспублік і сволота з ФСБ однаково жорстоко ставляться до наших військових, – розповів кореспондент.

Окупанти не стримують себе у поривах катувати. Волонтер Антон зазначив, що загарбники бережуть свої руки від травм.

Через це часто б'ють дерев'яними молотками-киянками. Зазвичай, їх використовують столяри. Цей інструмент добрий лежить у руці й не залишає травм для самого ката,

– сказав журналіст.

Коли волонтера перевезли з Мелітополя в Севастополь, то він нарешті зміг зняти з себе сорочку. Антон побачив, що його тіло перетворилося на суцільний синець.

Змушують дивитися на катування

У полон також потрапляють і жінки, але з них знущаються менше. Проте росіяни вигадали інший спосіб знущань.

"При них по-звірячому били українських військових. Змушували їх на це дивитися. Такі методи у цих окупантів", – повідомив журналіст.

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Створили мережу катівень

Найбільше росіяни викрадають людей у Херсонській та Запорізькій областях. Повідомлення про це з'являються щодня. Викрадають навіть літніх жінок які мали якісь контракти зі Збройними Силами України. Тобто вони могли бути не військовими, а просто виконували господарчій функції.

Кожного дня кілька повідомлень, але це ж лише ті, які вдалося зафіксувати. Уявіть, скількох людей забрали так, що про них нічого ніхто не знає. Маємо інформацію про катівні, які обладнані у різних населених пунктах,

– розповів кореспондент.

Зокрема, дуже скаржаться люди в окупованій Чернігівці, що там є підвали, куди постійно возять людей. Звідти, хто виходить скалічений, а кого виносять неживим.

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