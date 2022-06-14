Майже три місяці хоробрі захисники Маріуполя боронили місто, перебуваючи у повній блокаді. Майже три місяці вони писали історію подвигу, аналогів якому людська історія не знає.

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Заклик родин захисників "Азовсталі"

Асоціація родин захисників "Азовсталі" звернулася до Червоного Хреста та міжнародних ЗМІ з проханням відвідати колонію в Оленівці. Саме там росіяни тримають у полоні понад 2 500 героїчних воїнів, з якими немає жодного зв'язку

Як повідомили рідні героїв, з відколи воїни склали зброю та здалися у полон, з ними немає жодного зв'язку. Згідно з Женевською конвенцією, вони мають право двічі на тиждень дзвонити рідним та повідомляти, що все гаразд, але росіяни не дають їм такої можливості.

Постійно живемо мрією про зустріч. Не знаємо, в яких вони умовах, чи їдять, чи їх не катують. Ми знаємо, які методи можуть застосовувати росіяни. Захисники "Азовсталі" цього не заслужили, вони виконали наказ та пережили те, що інші навіть не уявлять. Тепер захист та допомога потрібні їм,

– сказали рідні героїв.

Інколи наші воїни пишуть рідним "+" або "норм", але більше жодної звістки про них немає.Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що вони живі та здорові, але без жодних подробиць.

Рідні захисників "Азовсталі" нагадали, що "Червоний Хрест" був відповідальний за евакуацію і тепер має бути присутнім на місці утримання полонених, слідкувати, щоб виконувалися усі правила та закони.

"Потрібні моніторингові комісії. Ми дуже просимо Червоний Хрест та іноземні ЗМІ проявити сміливість та показати, що відбувається із захисниками "Азовсталі" у полоні", – попросили рідні героїв.

Відео звернення рідних захисників "Азовсталі":

Захисники "Азовсталі" у полоні: що відомо

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну захисники Маріуполя боронили місто у повній блокаді.

Згодом вони перемістилися на "Азовсталь", яка стала останнім форпостом. Без їжі, води, медикаментів, під постійними обстрілами та бомбардуваннями героям вдавалося тримати оборону. 16 травня вони отримали наказ про складання зброї та збереження життя.

Захисники "Азовсталі" пішли у полон росіян, звідки їх мали обміняти, натомість окупанти поки не виконують обіцянку. Понад 2,5 тисячі героїв перебувають у колонії в Оленівці, які в них умови – невідомо.

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