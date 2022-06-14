Почти три месяца храбрые защитники Мариуполя защищали город, находясь в полной блокаде. Почти три месяца они писали историю подвига, аналогов которому человеческая история не знает.

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Призыв семей защитников "Азовстали"

Ассоциация семей защитников "Азовстали" обратилась в Красный Крест и международные СМИ с просьбой посетить колонию в Оленовке. Там россияне держат в плену более 2 500 героических воинов, с которыми нет никакой связи.

Как сообщили родные героев, с тех пор как воины сложили оружие и сдались в плен, с ними нет никакой связи. Согласно Женевской конвенции, они имеют право дважды в неделю звонить родным и сообщать, что все хорошо, но россияне не дают им такой возможности.

Постоянно живем мечтой о встрече. Не знаем, в каких они условиях, едят ли, или их не пытают. Мы знаем, какие способы могут использовать русские. Защитники "Азовстали" этого не заслужили, они выполнили приказ и пережили то, что другие не представляют. Теперь защита и помощь нужны им,

– сказали родные героев.

Иногда наши воины пишут родным "+" или "норм", но больше никаких известий о них нет. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что они живы и здоровы, но без каких-либо подробностей.

Родные защитников "Азовстали" напомнили, что "Красный Крест" был ответственен за эвакуацию и теперь должен присутствовать на месте содержания пленных, следить за тем, чтобы выполнялись все правила и законы.

"Нужны мониторинговые комиссии. Мы просим Красный Крест и иностранные СМИ проявить смелость и показать, что происходит с защитниками "Азовстали" в плену", – попросили родные героев.

Защитники "Азовстали" в плену: что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину защитники Мариуполя защищали город в полной блокаде.

Впоследствии они переместились на "Азовсталь", ставшую последним форпостом. Без пищи, воды, медикаментов, под постоянными обстрелами и бомбардировками героям удавалось удерживать оборону. 16 мая они получили приказ о складывании оружия и сохранении жизни.

Защитники "Азовстали" ушли в плен россиян, откуда их должны были обменять, а кафиры пока не выполняют обещание. Более 2,5 тысяч героев находятся в колонии в Оленовке, какие у них условия – неизвестно.

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