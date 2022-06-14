Зараз триває новий етап. Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву.

Важливо Ворог вже понад 2 місяці не залітає на контрольовану Україною територію, – Повітряні сили

За його словами, кожного дня наші міста, які тимчасово окупували росіяни, – жовто-блакитні. Це можуть бути листівки, стрічки, графіті, плакати, – усе це зʼявляється постійно.

Комунальники не встигають їх знімати, ні в Енергодарі, ні в Мелітополі, ні в Каховці, ні в Запорізькій області чи в інших містах. Люди роблять це дуже активно й швидко,

– пояснив речник Центру національного спротиву.

Він додав, що, крім того, ще й умовно відбувається маркування житла, де перебувають окупанти.

"Російські військові сьогодні в страху. Вони не хочуть служити на окупованих територіях. Їм це страшно", – наголосив речник Центру нацспротиву.

Останні новини з тимчасово окупованих територій: що відомо

Про українських партизанів, бавовну на Росії та Херсон: дивіться відео