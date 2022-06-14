Зараз триває новий етап. Про це 24 каналу розповів речник Центру національного спротиву.
Важливо Ворог вже понад 2 місяці не залітає на контрольовану Україною територію, – Повітряні сили
За його словами, кожного дня наші міста, які тимчасово окупували росіяни, – жовто-блакитні. Це можуть бути листівки, стрічки, графіті, плакати, – усе це зʼявляється постійно.
Комунальники не встигають їх знімати, ні в Енергодарі, ні в Мелітополі, ні в Каховці, ні в Запорізькій області чи в інших містах. Люди роблять це дуже активно й швидко,
– пояснив речник Центру національного спротиву.
Він додав, що, крім того, ще й умовно відбувається маркування житла, де перебувають окупанти.
"Російські військові сьогодні в страху. Вони не хочуть служити на окупованих територіях. Їм це страшно", – наголосив речник Центру нацспротиву.
Останні новини з тимчасово окупованих територій: що відомо
- На тимчасово окупованих територіях продовжується боротьба. В Енергодарі українцям-партизанам вдалося ліквідувати 2 бойовиків, які патрулювали місто.
- Запорізька АЕС досі тимчасово перебуває в руках російських загарбників. Ті не вигадали нічого кращого, аніж перетворити ядерний об'єкт на військову базу.
- Херсон щодня доводить свою незламність. Попри те, що місто тимчасово окуповане, росіянам не вдається зламати українського духу херсонців ні силою, ні підкупами. Символом стійкості став пенсіонер Григорій, який не боячись окупантів гучно включає українську музику.
- Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку. Українські воїни тактично переграють російських окупантів та просуваються до Херсона.
- Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються впроваджувати свої порядки. Більшість українців не хочуть їм коритися, а тому росіяни починають їх шантажувати. Росіяни намагаються якомога швидше створювати в зайнятих містах і селах свої "адміністрації" та переводити всю діяльність цих територій під російські шаблони.
- Кореспондентці вдалося виїхати з окупованої Херсонщини й опинитися на території підконтрольній Україні. Ексклюзивно вона розповіла, наскільки складним був цей шлях.
- Збройні Сили України планують поступову деокупацію Херсонської області, щоб не наражати на небезпеку мирних людей. На відміну від Росії, яка гребує життями людей, Україна покладається на військову тактику.
Про українських партизанів, бавовну на Росії та Херсон: дивіться відео