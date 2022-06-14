Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу для Media Center Ukraine, передає 24 канал.
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За його словами, ситуація зараз така, що противник застосовує свою авіацію дистанційно.
Противник вже приблизно 2 місяці не залітає на нашу територію України, яку контролюють ЗСУ. Це великий показник. Натомість на тимчасово окуповану територію противник таки залітає, застосовуючи вертольоти, ударну авіацію,
– повідомив Ігнат.
Україна була готова до вторгнення Росії
Він наголосив, що 8 років Україна готувалася до ймовірного нападу Росії на Україну.
"Ми прораховували ризики та розуміли плани загарбників. Всі сподівалися, що вдасться уникнути конфлікту. Але він стався, і Повітряні сили були до цього готові. За лічені хвилини після нападу ухвалили рішення про виведення з-під удару основної частини авіації, особовий склад. Загалом вдалося врятувати основний бойовий потенціал Повітряних сил від його знищення", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.
Саме цього прагнула Росія, адже знищені Повітряні сили України означали б повний контроль країни-агресорки над небом.
Втрати ворога в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нашим бійцям вдалося знищити 213 літаків. Крім того, росіяни недорахувалися:
- 179 гелікоптерів;
- 588 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет.
Крім того, Збройні Сили України з 24 лютого вже знищили близько 32 500 російських військових. Лише за минулу добу нашим захисникам вдалось ліквідувати ще 200 російських окупантів. У пресслужбі Генштабу ЗСУ зазначили, що найбільших втрат ворожі військові зазнали на Бахмутському напрямку.
Українські військові знищують російську техніку
- Українські захисники й захисниці дають відсіч ворогу на всіх напрямках вторгнення Росії. Так, харківські бійці Нацгвардії завдяки дронам знищили живу силу ворога, а також боєкомплект артилерійських снарядів.
- Також українські військові ССО знищили три "Гради" російських окупантів, якими загарбники обстрілювали Сєвєродонецьк. Ще один російський "Град" було пошкоджено.
- Львівські десантники на Східному операційному напрямку знищили ворожу техніку. 80 окрема десантно-штурмова бригада ліквідувала 2 бойові машини піхоти та сховище з боєприпасами окупантів, після чого атака ворога зупинилася.
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