Як зазначили у Повітряних сил, наші зенітники розраховували на дещо більше, втім літаки рашистів нині не часті гості у підконтрольному Збройним Силам повітряному просторі.

Важливо Окупанти обстрілюють Донецьк з його ж околиць та звинувачують Україну

З початку повномасштабного російського вторгнення у нашу державу зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищують усі типи повітряних цілей:

літаки,

вертольоти,

крилаті ракети,

безпілотники,

а інколи й ракети оперативно-тактичних комплексів.

10 червня на рахунку зенітників Повітряних сил ЗС України – 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Ще 2 безпілотники цього типу збиває протиповітряна оборона Сухопутних військ.

Ударна авіація Повітряних сил традиційно завдає ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, позиціях та логістиці ворога. Знищено щонайменше п’ять одиниць бойової броньованої техніки та кілька десятків окупантів,

– розповіли у командуванні Повітряних сил.

Здобутки наших бійців на Донбасі

Українські захисники та захисниці 10 червня відбили на Донбасі 14 ворожих атак. На двох локаціях станом на вечір 10 червня тривали бої. Російські загарбники упродовж усієї смуги оборони застосовують по позиціях ЗСУ:

бойову авіацію;

реактивні системи залпового вогню;

ствольну артилерію великих калібрів;

танки;

міномети різних систем.

Окрім того, ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі, мирних житлових кварталах.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво! Станом на ранок 10 червня на війні проти України загинули вже 31 900 російських військових. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки.

Українські герої продовжують завдавати ворогові втрат. Зокрема, на Сході упродовж доби знищили:

4 танки;

2 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

3 одиниці автомобільної техніки;

1 склад з боєприпасами.

Також українські захисники та захисниці знищили 4 безпілотних літальних апарати. Мовиться про тип "Орлайн-10".