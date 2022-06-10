Как отметили в Воздушных силах, наши зенитчики рассчитывали на несколько больше, впрочем, самолеты рашистов ныне не частые гости в подконтрольном Вооруженным Силам воздушном пространстве.

Важно Оккупанты обстреливают Донецк из его же окрестностей и обвиняют Украину

С начала полномасштабного российского вторжения в наше государство зенитные ракетные войска ВСУ уничтожают все типы воздушных целей:

самолеты,

вертолеты,

крылатые ракеты,

беспилотники,

а иногда и ракеты оперативно-тактических комплексов.

10 июня на счету зенитчиков Воздушных сил ВС Украины – 2 беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Еще 2 беспилотника этого типа сбивает противовоздушная оборона Сухопутных войск.

Ударная авиация Воздушных сил традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, позициям и логистике врага. Уничтожено не менее пяти единиц боевой бронированной техники и несколько десятков оккупантов,

– рассказали в командовании Воздушных сил.

Достижения наших бойцов на Донбассе

Украинские защитники и защитницы 10 июня отбили на Донбассе 14 вражеских атак. На двух локациях по состоянию на вечер 10 июня шли бои. Российские захватчики на протяжении всей полосы обороны применяются по позициям ВСУ:

боевую авиацию;

реактивные системы залпового огня;

ствольную артиллерию больших калибров;

танки;

минометы разных систем.

Кроме того, враг продолжает стрелять по гражданской инфраструктуре, мирным жилым кварталам.

Украинские защитники и защитницы из состава группировки объединенных сил отбили сегодня 14 атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои,

– говорится в сообщении.

Интересно! По состоянию на утро 10 июня на войне против Украины погибли уже 31 900 российских военных. Кроме того, вражеская армия потеряла множество техники.

Украинские герои продолжают наносить врагу потери. В частности, на Востоке за сутки уничтожили:

4 танка;

2 артиллерийские системы;

11 боевых бронированных машин;

3 единицы автомобильной техники;

1 склад с боеприпасами.

Также украинские защитники и защитницы уничтожили 4 беспилотных летательных аппарата. Речь идет о типе "Орлайн-10".