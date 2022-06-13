Не кожен може дозволити собі таку поїздку, адже це надскладне завдання і фінансово, і по фізичних можливостях. Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Херсонщини Марина Савченко.

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За її словами, до того вона намагалася виїхати двічі. Спочатку вона їхала автобусом одним маршрутом через Снігурівку, проте колону повернули. Потім намагалася їхати через Давидів Брід, де лінія фронту. Проте колону також повернули, хоч вона була на легковій автівці.

Цього разу я виїхала з перевізником. Це коштувало шалено дорого – 8 тисяч гривень я тільки заплатила перевізнику. Але я дуже йому вдячна. Це людина, яка знає маршрут, яка знає де не заміновано, яка знає як проїхати,

– повідомила Марина Савченко.

Вона зазначила, що маршрут був дуже довгий. Раніше від Херсона до Одеси їхали приблизно 250 кілометрів, тобто 3 – 4 години. А тепер, щоб дістатися до Одеси треба проїхати тисячу кілометрів й бути в дорозі 3 дні.

Як відбувався шлях до Одеси

За словами Марини Савченко, в перший день вони доїхали до Василівки, що в Запорізькій області. Там формувалися списки на проїзд повз 4 найскладніші блокпости, які працюють тільки з 17 до 20 години й дуже ретельно все перевіряють.

"Якщо ви не вклалися в час, то залишаєтеся ночувати у полі. А в полі вони не дозволяють, тому треба їхати в село та шукати житло. Потім наступного дня знову треба чекати до 17 години", – повідомила Марини Савченко.

Ніхто не розуміє цієї тупості, навіщо так знущатися. У цій колоні стоїть дуже багато людей з малесенькими дітьми, з хворими. Й окупантам просто байдуже, що з нашими людьми. Ніхто нікого не пропускає,

– пригадала Савченко.

Вона зазначила, що в перший день не змогли вкластися в цю 20 годину, тому ночували у селі за 40 кілометрів від Василівки. Кореспондентка подякувала людям, які відгукнулися й допомогли. Незнайомі місцеві надали безкоштовно житло, щоб переночувати.

Меседж чиновникам

Марина Савченко зазначила, що є чиновники, які роблять заяви, що обурюють херсонців та інших людей з окупованих територій. Вони кажуть людям самим знаходити можливості та виїжджати на підконтрольну територію, бо потім будуть колаборантами.

Я хочу сказати, що на Херсонщині колаборантів дуже мало. Це може 10%, а може й менше,

– акцентувала Марина Савченко.

"Ті люди, які залишилися, просто не можуть виїхати в силу певну обставин. Наприклад, у яких хворі батьки, старенькі або ще інші варіанти. Більшість людей це ті, в кого немає, свого власного транспорту або немає грошей, щоб заплатити 8 тисяч гривень перевізнику", – зазначила Савченко.

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