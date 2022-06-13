Не каждый может позволить себе такую поездку, ведь это сверхсложная задача и финансово, и по физическим возможностям. Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Херсона Марина Савченко.

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По ее словам, до этого она пыталась выехать дважды. Сначала она ехала автобусом по одному маршруту через Снегиревку, однако колонну вернули. Затем пыталась ехать через Давыдов Брод, где линия фронта. Однако колонну также вернули, хотя она была на легковой машине.

В этот раз я выехала с перевозчиком. Это стоило безумно дорого – 8 тысяч гривен я только заплатила перевозчику. Но я очень ему благодарна. Это человек, знающий маршрут, знающий где не заминировано, знающий как проехать,

– сообщила Марина Савченко.

Она отметила, что маршрут был очень длинный. Ранее от Херсона в Одессу ехали примерно 250 километров, то есть 3 – 4 часа. А теперь, чтобы добраться до Одессы, нужно проехать тысячу километров и пробыть в пути 3 дня.

Каким был путь в Одессу

По словам Марины Савченко, в первый день они доехали до Васильевки Запорожской области. Там формировались списки на проезд мимо 4 самых сложных блокпостов, которые работают только с 17 до 20 часов и очень тщательно все проверяют.

"Если вы не уложились по времени, то остаетесь ночевать в поле. А в поле они не позволяют, поэтому нужно ехать в село и искать жилье. Затем на следующий день снова нужно ждать до 17 часов", – сообщила Марина Савченко.

Никто не понимает этой тупости, зачем так издеваться. В этой колонне стоит очень много людей с маленькими детьми, с больными. И оккупантам просто безразлично, что с нашими людьми. Никто никого не пропускает,

– вспомнила Савченко.

Она отметила, что в первый день не смогли уложиться в эти 20 часов, поэтому ночевали в селе в 40 километрах от Васильевки. Корреспондентка поблагодарила людей, которые откликнулись и помогли. Незнакомые местные предоставили бесплатно жилье, чтобы переночевать.

Месседж чиновникам

Марина Савченко отметила, что есть чиновники, которые делают заявления, возмущающие херсонцев и других людей с оккупированных территорий. Они говорят людям самим находить возможности и выезжать на подконтрольную территорию, потому что потом будут коллаборантами.

Я хочу сказать, что в Херсонской области коллаборантов очень мало. Это может 10%, а может и меньше,

– акцентировала Марина Савченко.

"Оставшиеся люди просто не могут выехать в силу определенных обстоятельств. Например, у кого больные родители, старики или еще другие варианты. Большинство людей это те, у кого нет, своего собственного транспорта или нет денег, чтобы заплатить 8 тысяч гривен перевозчику", – отметила Савченко.

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