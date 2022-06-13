Россияне используют фосфорные бомбы на Востоке.

О циничных обстрелах кафиров свидетельствует очередной перехваченный разговор СБУ, в котором российский солдат общается со своей мамой. Разговор оккупанта подтвердил, что россияне продолжают использовать фосфорные бомбы на Востоке.

Что такое фосфорные бомбы и можно ли от них спастись

Фосфором жгут. С нашей стороны в хо*ячую сторону полетел фосфор,

– рассказал оккупант своей матери.

Захватчик признался, что русские военные получили команду расстреливать все машины, в том числе с мирным популяцией.

"Будет из машины дуршлаг", – цинично отметил россиянин. Его мать начала вздыхать, но ее не насторожило то, что сын убивает мирных людей и она сказала "недоля".

Перехвачен разговор оккупанта – видео

Россия применяет фосфорные бомбы в войне против Украины

Вооруженные силы России используют ряд вооружений, запрещенных международными нормами. Недавно враг применил фосфорные боеприпасы в районе населенного пункта Черкасские Тишки в Харьковской области.

В мае сообщалось, что российские кафиры применили зажигательные или фосфорные бомбы против защитников Мариуполя. Оккупационные власти отмечали, что использовали зажигательные бомбы.

Также в апреле армия агрессора атаковала фосфорными бомбами село Новояковловка в Запорожье. Благодаря дождливой погоде, пожара не произошло, а раненых и погибших нет.

Глава Донецкой Павел Кириленко информировал, что в апреле Россия использовала фосфорные бомбы в Донецкой области . Кириленко сообщал, что кафиры применяли фосфорные бомбы вдоль линии разграничения – Авдеевка, Марьянка, Красногоровка.

Кроме того, эти бомбы, по словам главы Донецкой ОВД, применялись точечно в Луганской области. Эту информацию подтверждал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он рассказывал , что когда фосфорные снаряды разорвались в Лисичанске, то смотревшие на это люди чуть не ослепли. Россия начала использовать фосфорные снаряды в Луганской области еще в начале марта.

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