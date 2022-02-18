Cancel culture по-українськи: як Медведчук і Оксана Марченко провели рік під санкціями

19 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський своїм наказом і на підставі рішення РНБО запровадив санкції проти агента впливу Росії в Україні Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Що змінилося з того часу та як живеться українському куму Путіна і його родині під санкціями – читайте в матеріалі сайту 24 каналу.

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Вирвали токсичне жало

Запровадження санкцій проти Медведчука та Марченко несподіванкою не стало. Ще за кілька тижнів до цього – 2 лютого 2021 року – РНБО запровадила санкції проти міньйона Медведчука – нардепа Тараса Козака, на якого була "записана" пропагандистська імперія кума Путіна.

Тоді це рішення дало змогу зупинити, здавалося б, нестримний потік російської пропаганди, що лився у вуха українців з телеканалів "112 Україна", ZIK і Newsone.

Санкції від 19 лютого стали логічним продовженням розгрому проросійської медіаімперії та завдали потужного удару по її економічній базі та відкрили шлях для судового розслідування щодо Медведчука.

Посольство США нагадало, що українські санкції проти Медведчука є доброю, хоч і дуже довгоочікуваною справою / Скриншот

Медведчуку зробили дуже боляче. Так, він з 2014 року перебував під санкціями США, але особливо від того не страждав, ба більше – навіть навчився їх обходити, зокрема, за допомогою дружини.

Чому постраждала Марченко

Підступний та обережний Медведчук заздалегідь перестрахувався та переписав свої активи на дружину – колишню дикторку Оксану Марченко.

Так само, до речі, вчинив і Тарас Козак, але той пішов ще далі –та переписав свої статки на цивільну дружину, яка юридично ніякого стосунку до нього не мала.

Цю схему розкрили українські журналісти, не була вона таємницею й для правоохоронців, а тому санкції були застосовані й до світської левиці.

Оксана Марченко та Віктор Медведчук на піку своєї могутності – літо 2019 року / Фото allkharkov

Саме від імені фірм, бенефіціаром яких була Оксана Марченко, Медведчук в обхід санкцій США, продавав американській ExxonMobil нафтопродукти з Росії (мова йде про продукцію Новошахтинського заводу нафтопродуктів, який став власністю Марченко за символічні кілька тисяч доларів).

Все це було відомо, щонайменше, з 2018 року.

Сама Марченко була дуже обурена й обіцяла жорстку відповідь особисто президенту Зеленському, для якого, за її словами, була ледь не хрещеною мамою на телебаченні. Відповідь та мала бути у вигляді власного походу в політику.

Олігарх у ТКГ

До того існувала така собі колізія – всім було відомо, що кум Путіна – Медведчук – агент впливу Росії в Україні. Цього не приховував і сам Медведчук. Водночас в української влади до нього не було питань.

Колишній прогресивний режисер Олівер Стоун на презентації свого "фільму" про Медведчука / Фото 112 Україна

Коли Росія вдерлася на Донбас – Україна втратила контроль над значними територіями та зазнала непоправних втрат. Саме в цей період Медведчук із "сірої миші" перетворився на "сірого кардинала", а згодом і на повноцінного олігарха з правом на нічні візити до Адміністрації Президента України та безлімітні прямі перельоти до Росії для зустрічей з очільниками держави-агресора та вирішення, як потім виявилося, особистих бізнесових питань.

І все це під прикриттям членства у Тристоронній контактній групі й звільнення бранців Кремля.

Наказ Президента України від 19 лютого 2021 року просто "скасував" олігарха Медведчука. Наразі він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема, про державну зраду та фінансування тероризму.

Плівки Медведчука

З травня 2021 року Медведчук перебуває під домашнім арештом у розкішному маєтку в Києві, який записаний на його дружину. Олігарх жаліється, що похресницю Путіна не взяли вчитися до Швейцарії, продовжує називати себе лідером опозиції, а також, цілком можливо, кусає лікті, що не може легально сплатити заставу у мільярд гривень та відлетіти з України слідом за колегами з "ОПЗЖ".

Домашній арешт вивільнив для олігарха час і тепер він отримав змогу послухати всі плівки – понад 30 годин розмов Медведчука з представниками російської й української влади, а також – терористами. 13 червня 2021 року записи прослуховування Медведчука були презентовані на YouTube-каналі журналістів-розслідувачів Bihus.Інфо та миттєво стали мережевим хітом.

Прослуховування Медведчука: відносини з Порошенком, Путіним і бойовиками

У ході прослуховування Медведчук мав змогу освіжити у пам'яті епізоди з купівлею вугілля у терористів, постачання електроенергію до окупованого Росіянами Криму, переговори з Сурковим і газпромівцем Міллером, отримання грошей від Грицака, отримання у подарунок від української влади української частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", саботаж обміну українських полонених та ще багато цікавого.

Прослуховування Медведчука: полонені, газові війни, електрика в Крим:

Пусте місце

Арешт Медведчука довів, що олігарх не має підтримки в Україні. За найтоксичнішого політика країни ніхто не вийшов на мітинг, крім купки залежних депутатів та куплених "тітушок", телеканали також виявилися нікому не потрібними – після запровадження санкцій вони мігрували на YouTube, де на початку 2022 року були заблоковані.

За Медведчука навіть не заступився його кум Володимир Путін. Хоча останній навіть Петру Порошенку запропонував політичний притулок.

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Справа Медведчука – Порошенка

З кінця 2021 року Медведчук і Порошенко є фігурантами однієї кримінальної справи – про держзраду та фінансування тероризму. Фабула її така: Україна з благословення Порошенка, який тоді був президентом, купувала через Медведчука вугілля в ОРДЛО – у терористів. Таким чином, відбувалося фінансування терористичної діяльності російських проксі в окупованих Росією частинах Донецької та Луганської областей.

Вироку у справі чекати ще довго, й наразі діє презумпція невинуватості, але є також і оцінки такої діяльності, які свого часу давали українські політики.

Восени 2014 році тодішній прем'єр Арсеній Яценюк назвав торгівлю з терористами злочином.

Яценюк про торгівлю з ОРДЛО:

Те саме влітку 2019 року підтвердив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, коли жорстоко затаврував ідею припинення торговельної блокади ОРДЛО.

Юрій Луценко висловив рішучий протест відновленню економічної співпраці України та ОРДЛО / Скриншот

За кілька років – у січні 2022 року – торгівля з терористами несподівано стала вже благою справою та актом миротворчості й мудрості української влади. Принаймні, так це пояснив Петро Порошенко.

Але я наголошую, собі поставте питання: а чи було там порушення закону? Ви знайдете відповідь, що ні. Можна було купляти вугілля там? Можна. Давало це роботу українцям, які проживали на окупованих територіях? Давало. Не даєте ви цю роботу – вони би брали зброю і йшли вбивати українців. Це так,

– Петро Порошенко в інтерв'ю УП від 17 січня 2022 року визнав, що за його каденції Україна купувала вугілля в "ДНР".

Чия оцінка фактів торгівлі з терористами вірна – має з'ясувати суд (можливо, навіть у форматі перехресного допиту).

Важливо У ДБР не виключають одночасного допиту Порошенка й Медведчука

Наразі відомо, що тільки у другій справі Медведчука, тобто "вугільній" або "справі Медведчука – Порошенка" ДБР було зібрано понад 120 тисяч сторінок документальних матеріалів. Все це має бути опрацьовано до серпня 2022 року.

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