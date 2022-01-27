Кримінальний кодекс передбачає таке поняття як одночасний допит. Про це повідомили на брифінгу Державного бюро розслідувань.

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Що має передувати такому допиту

Перед цим провести окремі допити. У ДБР зауважили, що Медведчука вже допитали, а Порошенка викликають до бюро 31 січня.

Якщо з'являться розбіжності, то, відповідно одночасний допит не виключається,

– наголосили в ДБР.

Офіс генпрокурора 21 січня подав скаргу на запобіжний захід для Петра Порошенка. Прокурори не погоджувалися з тим, що нардепа відпустили під особисте зобов'язання, оскільки вважають, що така "запобіжка" занадто м'яка.

Київський апеляційний суд розглядатиме скаргу 28 січня. У ДБР зазначили, що чекають на рішення.

Справа Порошенка та Медведчука: що відомо

Лідера "Європейської Солідарності" підозрюють у державній зраді. Провадження стосується закупівлі вугілля з окупованих територій. Крім Порошенка, у справі фігурує також кум Путіна Віктор Медведчук.

Медведчук, за версією слідства, виконував роль комунікатора, а Порошенко начебто сприяв укладенню угод щодо вугілля, використовуючи службове становище.

Про підозру п'ятому президенту повідомили 20 грудня, але тоді він був за кордоном. До Києва Порошенко повернувся 17 січня.

У цей день йому мали обрати запобіжний захід, але суд на 5 годин пішов у нарадчу кімнату. Рішення ухвалили 19 січня – Порошенка відпустили під особисте зобов'язання.

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