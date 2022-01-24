Порошенко неналежно виконує покладені на нього обов'язки, – ДБР
Лідера "Європейської Солідарності" викликали на 16:00. Однак він запізнився на 11 хвилин.
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Захисник Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття. Політика зареєстрували у "Журналі відвідувачів". Через 4 хвилини після того, слідчий прийшов у хол. Однак нардепа та його адвокатів вже не було.
Підозрюваний Порошенко та його адвокати прибули із запізненням та перебували у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, точно знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі,
– наголосили у відомстві.
Слідчий подзвонив адвокату Порошенка, але той не відповів, чому вони так швидко пішли з ДБР.
У ДБР додали, що такі дії нардепа можуть свідчити про неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.
Порошенко не дочекався слідчого / Фото ДБР
Головне про справу Порошенка
- Політику оголосили підозру у державній зраді через співпрацю з бойовиками та закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.
- 19 січня Печерський районний суд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Тепер політик повинен прибувати за кожною вимогою слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, не виїжджати за кордон та не покидати територію Києва й області.
- Однак Офіс генпрокурора вирішив оскаржити запобіжний захід. Прокурори вимагають взяти Порошенка під варту з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.
- Адвокати політика також подали апеляцію. Їх не влаштовує те, що нардеп не може виїхати за кордон.
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Повний текст публікації ДБР у телеграмі:
Порошенко прибув за викликом до ДБР, але за 7 хв залишив приміщення, не дочекавшись слідчого.
Нагадаємо, що 19 січня 2022 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у вигляді особистого зобов'язання та поклав на нього обов'язки, зокрема, прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду.
Сьогодні, 24 січня 2022 року, підозрюваного викликали на 16:00 до Державного бюро розслідувань.
Підозрюваний прибув із запізненням і о 16:11 захисник Порошенка зателефонував слідчому та повідомив про їхнє прибуття за викликом.
Хоча слідчий за 4 хвилини вже був у холі приміщення, однак ані підозрюваного, ані його захисників у будівлі вже не було.
Слідчий зателефонував адвокату Голованю, але останній не повідомив причин такого поспішного залишення приміщення Бюро.
Тож, зафіксовано, що о 16:07 Порошенко разом з адвокатами прибув до приміщення Державного бюро розслідувань, о 16:11 його зареєстрували у "Журналі відвідувачів", а о 16:14 народний депутат залишив приміщення ДБР, не дочекавшись слідчого.
Таким чином, підозрюваний та його адвокати прибули із запізненням та перебували у приміщенні ДБР близько 7 хвилин. Вони залишили Бюро, знаючи, що слідчий чекає на них та готовий до зустрічі.
Вказані факти можуть розцінюватися, як неналежне виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків.