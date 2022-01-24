Порошенко ненадлежащим образом выполняет возложенные на него обязанности – ГБР

Лидера "Европейской Солидарности" вызвали на 16:00. Однако он опоздал на 11 минут.

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Защитник Порошенко позвонил следователю и сообщил об их прибытии. Политика зарегистрировали в "Журнале посетителей". Через 4 минуты после этого следователь пришел в холл. Однако нардепа и его адвокатов уже не было.

Подозреваемый Порошенко и его адвокаты прибыли с опозданием и находились в помещении ГБР около 7 минут. Они покинули Бюро, точно зная, что следователь ждет их и готов к встрече,

– подчеркнули в ведомстве.

В ГБР добавили, что такие действия нардепа могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении подозреваемым возложенных на него обязанностей.



Порошенко не дождался следователя / Фото ГБР