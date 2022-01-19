Однак адвокат Порошенка Ілля Новіков зазначив, що це рішення оскаржуватимуть.

Важливо Суд обрав Порошенку запобіжний захід

Як обирали "запобіжку" Порошенку

Рішення про особисте зобов'язання ухвалили в Печерському райсуді Києва 19 січня. Його прийняв суддя Олексій Соколов.

Обрати запобіжний захід Порошенку мали ще 17 січня, коли він повернувся з Варшави. Тоді судове засідання почалось о 11:40, однак близько 17:00 суд пішов у нарадчу кімнату. Ввечері сказали, що рішення буде через 2 дні.

До слова, суд відхилив клопотання прокурорів про арешт Петра Порошенка з можливістю застави 1 мільярд гривень.

Які зобов'язання поклали на Порошенка

Відповідно до ухвали суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих.

Також йому не можна покидати межі Києва та Київської області.

Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.

Він змушений повідомляти і про зміну місця проживання.

Зобов'язання діятимуть до 19 березня 2022 року. Якщо Порошенко не буде дотримуватись умов, "запобіжку" можуть змінити на більш жорстку.

Зверніть увагу! Порошенка підозрюють у державній зраді. Справа стосується закупівлі вугілля з окупованих територій. Іншим фігурантом провадження є кум Путіна Віктор Медведчук.

Суд обрав Порошенку запобіжний захід: дивіться відео 24 каналу:

Текст поста Іллі Новікова:

Прокуратура просила арешт із заставою у мільярд. Суд відмовився та виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник – ізолювати та змусити мовчати.