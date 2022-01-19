Однак адвокат Порошенка Ілля Новіков зазначив, що це рішення оскаржуватимуть.
Важливо Суд обрав Порошенку запобіжний захід
Як обирали "запобіжку" Порошенку
Рішення про особисте зобов'язання ухвалили в Печерському райсуді Києва 19 січня. Його прийняв суддя Олексій Соколов.
Обрати запобіжний захід Порошенку мали ще 17 січня, коли він повернувся з Варшави. Тоді судове засідання почалось о 11:40, однак близько 17:00 суд пішов у нарадчу кімнату. Ввечері сказали, що рішення буде через 2 дні.
До слова, суд відхилив клопотання прокурорів про арешт Петра Порошенка з можливістю застави 1 мільярд гривень.
Які зобов'язання поклали на Порошенка
- Відповідно до ухвали суду, Петро Порошенко повинен з'являтися на допити за першою вимогою слідчих.
- Також йому не можна покидати межі Києва та Київської області.
- Паспорти для виїзду закордон п'ятий президент повинен здати.
- Він змушений повідомляти і про зміну місця проживання.
Зобов'язання діятимуть до 19 березня 2022 року. Якщо Порошенко не буде дотримуватись умов, "запобіжку" можуть змінити на більш жорстку.
Суд обрав Порошенку запобіжний захід: дивіться відео 24 каналу:
Текст поста Іллі Новікова:
Прокуратура просила арешт із заставою у мільярд. Суд відмовився та виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Загальний знаменник – ізолювати та змусити мовчати.