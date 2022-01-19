"Запобіжку" мали обрати ще 17 січня, однак суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, а через 5 годин заявив, що рішення буде вже 19 січня.

Зверніть увагу Повний текст рішення суду про арешт майна Порошенка оголосять 19 січня

Формально суддя "перебував у нарадчій кімнаті" 2 дні. Це означає, що він не міг братись за нову справу, поки не було рішення у поточній. Відповідно до законодавства, за цей час Соколов мав аналізувати доводи та писати судове рішення.

Який захід обрали

Уже 19 січня суд обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Згідно з рішенням суду, п'ятий президент повинен здати усі свої паспорти і не покидати територію України. Також політик має прибувати на першу вимогу слідчих.

Відзначимо, що через шум на вулиці, де перебували прихильник політика, слова судді було почути важко. Про це говорили й присутні в залі.

Що відомо про повернення Порошенка

Уранці 17 січня Петро Порошенко повернувся з-за кордону, де перебував від грудня минулого року. Одразу після прибуття в аеропорт "Жуляни" він вирушив до Печерського райсуду.

Засідання почалось близько 11:40, після 17:00 суд пішов до нарадчої кімнати. До слова, прокурори просили суд про арешт політика з правом внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Адвокати наполягали, що повідомлення про підозру не було вручено

Адвокати Петра Порошенка під час старту засідання заявили, що повідомлення про підозру не було вручено. Також захисники начебто дізнались про проведення засідання зі ЗМІ.

Порошенко каже, що йому нав'язували безкоштовного адвоката

Порошенко та його адвокати у суді заявили, що йому намагалися нав'язати безплатного адвоката від держави. Він це розцінив, як позбавлення права на нормальний захист, та пообіцяв звернутись до суду. Від безкоштовного захисника нардеп офіційно відмовився.

Зверніть увагу! У Державному бюро розслідувань спростували інформацію про безплатного адвоката. Правоохоронці кажуть, що захисників до справи Порошенка не залучали. Вони вивчатимуть те, звідки з'явилась ця інформація.

Тим часом У Кремлі відреагували на повернення Порошенка в Україну

Адвокат Ігор Головань закликав суддю Олексія Соколова взяти самовідвід – через можливу упередженість. Захисники також просили час для ознайомлення з матеріалами справи. На це суддя погодився і оголосив перерву на 2 години.

Захисники просили повернути матеріали справи прокурору

Після відновлення засідання сторона захисту наполягала на поверненні справи прокурору. Адвокати кажуть, що повідомлення про підозру було підписане невідповідною посадовою особою, а також начебто нема інформації про вручення.

У прокуратурі наголошували, що клопотання безпідставне, адже підозра оформлена згідно з законом.

Справа Порошенка: головне

20 грудня 2021 року п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму.

За даними слідства, під час перебування на найвищій державній посаді у 2014 та 2015 роках Порошенко зловживав своїм становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки до України. Натомість на вимогу російського керівництва Порошенко міг підписати угоду з бойовиками на Донбасі про торгівлю з ними.

Детективи ДБР намагалися вручити йому повістку, однак він проігнорував їх, сів в авто і просто поїхав геть.

Згодом нардеп повідомив, що їде за кордон у давно сплановану подорож.

Втім, у Державному бюро розслідувань повідомили, що квиток на літак Порошенко придбав саме увечері, опісля того, як детективи намагалися вручити йому повістку.

На виклик 23 грудня у ДБР нардеп не з'явився, він записав відеозвернення про те, що перебуває за кордоном.

6 січня Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.

Що відбувалось під Печерським райсудом: дивіться відео