Меру пресечения должны были выбрать еще 17 января, однако судья Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, а через 5 часов заявил, что решение будет уже 19 января.

Обратите внимание Полный текст решения суда об аресте имущества Порошенко будет оглашен 19 января

Формально судья "находился в совещательной комнате" 2 дня. Это значит, что он не мог браться за новое дело, пока не было решения в текущем. Согласно законодательству, за это время Соколов должен был анализировать доводы и писать судебное решение.

Какую меру пресечения избрали

Уже 19 января суд избрал Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Согласно решению суда, пятый президент должен сдать все свои паспорта и не покидать территорию Украины. Также политик должен прибывать по первому требованию следователей.

Отметим, что из-за шума на улице, где находились сторонники политика, слова судьи было услышать тяжело. Об этом говорили и собравшиеся в зале.

Что известно о возвращении Порошенко

Утром 17 января Петр Порошенко вернулся из-за границы, где находился с декабря прошлого года. Сразу по прибытии в аэропорт "Жуляны" он отправился в Печерский райсуд.

Заседание началось около 11:40, после 17:00 суд пошел в совещательную комнату. К слову, прокуроры просили суд об аресте политика с правом внесения залога в размере 1 миллиарда гривен.

Адвокаты настаивали, что уведомление о подозрении не было вручено

Адвокаты Петра Порошенко во время старта заседания заявили, что уведомление о подозрении не было вручено. Также защитники вроде бы узнали о проведении заседания из СМИ.

Порошенко говорит, что ему навязывали бесплатного адвоката

Порошенко и его адвокаты в суде заявили, что ему пытались навязать бесплатного адвоката от государства. Он это расценил как лишение права на нормальную защиту и пообещал обратиться в суд. От бесплатного защитника нардеп официально отказался.

Обратите внимание! В Государственном бюро расследований опровергли информацию о бесплатном адвокате. Правоохранители говорят, что защитников к делу Порошенко не привлекали. Они будут изучать, откуда появилась эта информация.

Тем временем В Кремле отреагировали на возвращение Порошенко в Украину

Адвокат Игорь Головань призвал судью Алексея Соколова взять самоотвод – из-за возможной предвзятости. Защитники также просили время ознакомиться с материалами дела. На это судья согласился и объявил перерыв в 2 часа.

Защитники просили вернуть материалы дела прокурору

После возобновления заседания сторона защиты настаивала на возвращении дела прокурору. Адвокаты говорят, что уведомление о подозрении было подписано несоответствующим должностным лицом, а также вроде бы нет информации о вручении.

В прокуратуре отмечали, что ходатайство безосновательно, ведь подозрение оформлено по закону.

Дело Порошенко: главное

20 декабря 2021 года пятому президенту Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене и финансировании терроризма.

По данным следствия, во время пребывания на высшем государственном посту в 2014 и 2015 годах Порошенко злоупотреблял своим положением для блокирования поставок угля из Южно-Африканской Республики в Украину. По требованию российского руководства Порошенко мог подписать соглашение с боевиками на Донбассе о торговле с ними.

Детективы ГБР пытались вручить ему повестку, однако он проигнорировал их, сел в авто и просто уехал.

Впоследствии нардеп сообщил, что уезжает за границу в давно спланированное путешествие.

Впрочем, в Государственном бюро расследований сообщили, что билет на самолет Порошенко приобрел именно вечером, после того как детективы пытались вручить ему повестку.

По вызову 23 декабря в ГБР нардеп не явился, он записал видеообращение о том, что находится за границей.

6 января Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко.

Что происходило под Печерским райсудом: смотрите видео