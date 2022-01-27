Уголовный кодекс предусматривает такое понятие как одновременный допрос. Об этом сообщили на брифинге Государственного бюро расследований.

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Что должно предшествовать такому допросу

Перед этим необходимо провести отдельные допросы. В ГБР отметили, что Медведчука уже допросили, а Порошенко вызывают в бюро 31 января.

Если появятся разногласия, то соответственно одновременный допрос не исключается,

– отметили в ГБР.

Офис генпрокурора 21 января подал жалобу на меру пресечения для Петра Порошенко. Прокуроры не соглашались с тем, что нардепа отпустили под личное обязательство, поскольку считают, что такая мера пресечения слишком мягкая.

Киевский апелляционный суд будет рассматривать жалобу 28 января. В ГБР отметили, что ждут решения.

Дело Порошенко и Медведчука: что известно

Лидер "Европейской Солидарности" подозревается в государственной измене. Производство касается закупки угля с оккупированных территорий. Кроме Порошенко в деле фигурирует также кум Путина Виктор Медведчук.

Медведчук, по версии следствия, исполнял роль коммуникатора, а Порошенко якобы способствовал заключению соглашений по углю, используя служебное положение.

О подозрении пятому президенту сообщили 20 декабря, но тогда он был за границей. В Киев Порошенко вернулся 17 января.

В этот день ему должны были избрать меру пресечения, но суд на 5 часов пошел в совещательную комнату. Решение было принято 19 января – Порошенко был отпущен под личное обязательство.

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