Charlie Hebdo розмістив у новому номері роботи карикатуристів з України: виторг передадуть ЗСУ

Сатиричний французький журнал Charlie Hebdo, відомий своїми скандальними карикатурами, вийшов з малюнками українських художників. Кошти від продажів свіжого номера спрямують на потреби ЗСУ.

Таким чином новий випуск журналу Charlie Hebdo став дещо українізованим. А сам прояв підтримки, по суті, подвійний.

По-перше, наші карикатуристи мали можливість показати війну крізь призму свого мистецького бачення. По-друге, гроші від продажу видання підуть на потреби ЗСУ.

Гумор – зброя масового опору

У свіжому номері Charlie Hebdo з'явилося майже кілька десятків карикатур від українських митців. Опублікувати їх у виданні вирішили для того, щоб проявити свою "солідарність" з колегами з України.

У виданні додали, що карикатуристи з нашої держави добряче висміяли російську агресію. Зазначивши, що вони "очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед лицем свавілля та терору".



Карикатури українців з'явилися у свіжому номері Charlie Hebdo / Скриншот з Charlie Hebdo

Це цікаво! Більшість малюнків, які тепер можна побачити у номері журналу, взяті з виставки "Рускій військовий корабель, йди нах*й". Її місцева асоціація карикатуристів провела в Одесі. Не дарма ж місто називають українською столицею гумору.

Charlie Hebdo підкреслює, що виторг від продажу журналу спрямують на ЗСУ, а також ТрО Одеси.

Нагадаємо, що на початку березня Charlie Hebdo вийшов з потужною обкладинкою. На ній Володимир Путін зображений у вигляді мавпи, яка буквально мочиться на червону ядерну кнопку. Відмінна алюзія на мавпу зі зброєю у руках, а також нагадування про те, чим у Кремлі намагаються залякати весь світ.

Раніше українські митці випустили серію NFT-ілюстрацій. На них зображені сцени смерті президента Росії Володимира Путіна. Створена колекція з 18 малюнків не просто так. Кошти з продажів цих ілюстрацій творці пообіцяли спрямувати на потреби ЗСУ, лікування поранених, а також гуманітарну допомогу.

Не могли обійтися без карикатури в The Times. Один з березневих номерів газети вийшов з сатиричною ілюстрацією та написом "Z" is for Zelensky". На ній Володимир Зеленський гне дуло танка у літеру "Z", а у самій бойовій машині тим часом сидить нажаханий Володимир Путін.

