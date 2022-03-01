Відповідну обкладинку видання створило цього тижня. Це трапилось після того, як Росія напала на Україну вдосвіта 24 лютого.

Важливо У Харкові знову потужні вибухи: моторошне відео

Путіна зобразили мавпою, що мочиться на ядерну кнопку

Обкладка французького журналу Charlie Hebdo на цій сторінці: Путин – мавпа, яка мочиться на червону ядерну кнопку,

– мовиться у повідомленні.

На ній також зобразили напис "На шляху в 21 століття".

До речі, 28 лютого під час закритої наради Конгрес США з адміністрацією президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан все ще президента Росії Володимира Путіна.

Адже Путін вдерся до України та погрожує світові ядерною зброєю.



Французьке видання оприлюднило Путіна мавпою / Фото обкладинки видання

До речі,



Як може боротись кожен / Інфографіка 24 каналу



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!