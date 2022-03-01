Відповідну обкладинку видання створило цього тижня. Це трапилось після того, як Росія напала на Україну вдосвіта 24 лютого.
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Путіна зобразили мавпою, що мочиться на ядерну кнопку
Обкладка французького журналу Charlie Hebdo на цій сторінці: Путин – мавпа, яка мочиться на червону ядерну кнопку,
– мовиться у повідомленні.
На ній також зобразили напис "На шляху в 21 століття".
До речі, 28 лютого під час закритої наради Конгрес США з адміністрацією президента Джозефа Байдена обговорювали психічний стан все ще президента Росії Володимира Путіна.
Адже Путін вдерся до України та погрожує світові ядерною зброєю.
Французьке видання оприлюднило Путіна мавпою / Фото обкладинки видання
До речі,
Як може боротись кожен / Інфографіка 24 каналу
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