Соответствующее обложку издание создало на этой неделе. Это произошло после того, как Россия напала на Украину на рассвете 24 февраля.
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Путина изобразили мочащейся на ядерную кнопку обезьяной
Обложка французского журнала Charlie Hebdo на этой странице: Путин – обезьяна, мочащаяся на красную ядерную кнопку,
– говорится в сообщении.
На ней также изобразили надпись "На пути в 21 век".
Кстати, 28 февраля во время закрытого совещания Конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина.
Путин ведь ворвался в Украину и угрожает миру ядерным оружием.
Французское издание обнародовало Путина обезьяной / Фото обложки издания
Кстати говоря,
Как может бороться каждый / Инфографика 24 канала
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