Соответствующее обложку издание создало на этой неделе. Это произошло после того, как Россия напала на Украину на рассвете 24 февраля.

Важно В Харькове снова мощные взрывы: жуткое видео

Путина изобразили мочащейся на ядерную кнопку обезьяной

Обложка французского журнала Charlie Hebdo на этой странице: Путин – обезьяна, мочащаяся на красную ядерную кнопку,

– говорится в сообщении.

На ней также изобразили надпись "На пути в 21 век".

Кстати, 28 февраля во время закрытого совещания Конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина .

Путин ведь ворвался в Украину и угрожает миру ядерным оружием.



Французское издание обнародовало Путина обезьяной / Фото обложки издания

Кстати говоря,



Как может бороться каждый / Инфографика 24 канала