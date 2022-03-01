Данные, конечно, неофициальные. Об этом рассказали американские журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но будем им верить – ведь психическое состояние Путина действительно ужасает (он не только напал на Украину, но уже начал угрожать миру ядерным оружием).
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий
Психическое состояние Путина и ситуацию в Украине обсудили в США на закрытом совещании
Угроза новой атаки России
Американские чиновники предостерегли: россияне привлекают резервы, поэтому Украине следует ждать новой волны вражеских войск. Мол, колонна техники растянулась на несколько десятков километров.
- Эту новость радостно начали распространять пророссийские СМИ и телеграм-каналы.
- Но напомним: не одну такую колонну наши Вооруженные силы уже отправили в металлолом.
Разве есть основания сомневаться, что такое же будет и с этой? Однако в США якобы считают, что Россия может значительно продвинуться в Украине. А в столице – в Киеве – будут ужасніе уличные бои.
Заметим, что такие предостережения звучали непублично. Журналисты американские ссылаются на источники, которые имели доступ к закрытым заседаниям представителей Конгресса и администрации Джо Байдена.
Психическое состояние Путина
Вопрос о психическом состоянии президента России Владимира Путина также обсудили на таком закрытом совещании. И, мол, не нашли четкого ответа.
Сенатор от Республиканской партии Чак Грассли, находившийся на совещании в Сенате, подтвердил эту информацию. Но подробности сообщать не захотел.
- Вместо этого куда оптимистичнее чиновники администрации Байдена отреагировали на текущую ситуацию по единству стран Запада в противостоянии России.
- Причем как с точки зрения санкций, так и поставки оружия в Украину.
На что, напомним, согласилась даже упрямая Германия.
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