Данные, конечно, неофициальные. Об этом рассказали американские журналисты со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Но будем им верить – ведь психическое состояние Путина действительно ужасает (он не только напал на Украину, но уже начал угрожать миру ядерным оружием).

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Психическое состояние Путина и ситуацию в Украине обсудили в США на закрытом совещании

Угроза новой атаки России

Американские чиновники предостерегли: россияне привлекают резервы, поэтому Украине следует ждать новой волны вражеских войск. Мол, колонна техники растянулась на несколько десятков километров.

Эту новость радостно начали распространять пророссийские СМИ и телеграм-каналы.

Но напомним: не одну такую ​​колонну наши Вооруженные силы уже отправили в металлолом.

Разве есть основания сомневаться, что такое же будет и с этой? Однако в США якобы считают, что Россия может значительно продвинуться в Украине. А в столице – в Киеве – будут ужасніе уличные бои.

Заметим, что такие предостережения звучали непублично . Журналисты американские ссылаются на источники, которые имели доступ к закрытым заседаниям представителей Конгресса и администрации Джо Байдена.

Психическое состояние Путина

Вопрос о психическом состоянии президента России Владимира Путина также обсудили на таком закрытом совещании. И, мол, не нашли четкого ответа.

Сенатор от Республиканской партии Чак Грассли, находившийся на совещании в Сенате, подтвердил эту информацию. Но подробности сообщать не захотел.

Вместо этого куда оптимистичнее чиновники администрации Байдена отреагировали на текущую ситуацию по единству стран Запада в противостоянии России.

Причем как с точки зрения санкций, так и поставки оружия в Украину.

На что, напомним, согласилась даже упрямая Германия.