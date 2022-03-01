Дані, звісно, неофіційні. Про це розповіли американські журналісти з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. Але будемо їм вірити – адже психічний стан Путіна дійсно жахає (він не тільки вдерся до України, а й вже почав погрожувати світові ядерною зброєю).

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Психічний стан Путіна та ситуацію в Україні обговорили у США на закритій нараді

Загроза нової атаки Росії

Американські чиновники застерегли: росіяни залучають резерви, тож Україні слід очікувати нової хвилі ворожих військ. Мовляв, колона техніки розтягнулася на кількадесят кілометрів.

Цю новину радісно почали поширювати проросійські ЗМІ та телеграм-канали.

Та нагадаємо: не одну таку колону наші Збройні сили вже відправили на брухт.

Хіба є підстави сумніватися, що таке саме буде і з цією? Однак у США нібито вважають, що Росія може значно просунутися в Україні. А у столиці – у Києві – будуть жахливі вуличні бої.

Зауважимо, такі застереження у США лунали непублічно. Журналісти американські посилаються на джерела, які мали доступ до закритих засідань представників Конгресу та адміністрації Джо Байдена.

Психічний стан Путіна

Питання про психічний стан президента Росії Володимира Путіна також обговорили на такій закритій нараді. І, мовляв, не знайшли чіткої відповіді.

Сенатор від Республіканської партії Чак Грасслі, який був на нараді в Сенаті, підтвердив цю інформацію. Але подробиці повідомляти не захотів.

Натомість куди оптимістичніше чиновники адміністрації Байдена відреагували на поточну ситуацію щодо єдності країн Заходу у протистоянні Росії.

Причому як із точки зору санкцій, так і постачання зброї до України.

На що, нагадаємо, погодилася навіть вперта Німеччина.

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