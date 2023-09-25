Загроза Росії та Китаю та легендарний пілот F-16: хто такий генерал Браун і чого чекати Україні

Сенат США врешті затвердив Чарльза Брауна з позивним Сі Кей на посаді нового глави Об'єднаного комітету начальників штабів. 24 Канал розповідає, що це призначення означає для України, про найцікавіші моменти з біографії та кар'єри військового, а також чи зможе Браун якісно замінити генерала Міллі.

Призначення генерала Брауна означає, що разом із міністром оборони Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади в Пентагоні вперше в американській історії обійматимуть афроамериканці.

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Втім, колір шкіри – абсолютно не основна причина цього призначення, адже в особі Брауна маємо супер досвідченого професіонала, який представляє найбільш актуальний вид збройних сил США.

З родини кадрових військових і льотчик F-16: біографія Чарльза Брауна

Водночас він служив у Європі, коли Росія вторглася в Україну ще в 2014 році. В той час Браун обіймав посаду директора операції зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції Повітряних сил США в Європі.

Генералові Брауну 61 рік, він народився в Техасі в родині кадрових військових. Батько Чарльза Брауна – полковник Чарльз Браун-старший віддав армії 30 років, а дід – ветеран Другої світової, який воював на Тихому океані.

Військову службу розпочав у 1985 році, паралельно навчався і здобув вищу освіту (магістра аеронавігаційних наук).

Генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший – військовий льотчик з бойовим досвідом. Деталі бойового досвіду генерала не надто афішуються, проте мовиться як мінімум про операції в колишній Югославії.

Більшу частину своєї кар'єри бойового льотчика Браун провів у кабінах винищувача F-16, добре знає усі модифікації (A/B/C/D). У генерала понад 2 900 годин нальоту, з них 130 годин бойових вильотів. Браун особисто очолював усі операції військової авіації на Близькому Сході та в Центральній Азії.Браун командував ескадрильєю винищувачів, Школою озброєння Повітряних сил США та двома ескадрильями винищувачів. Однією з них була 8-а група, яка отримала прізвисько "Вовча зграя", на авіабазі Кунсан, що в Південній Кореї. У 2014 році генерал очолював відділ операцій, стратегічного стримування та ядерної інтеграції штаб-квартири Повітряних сил США в Європі на авіабазі "Рамштайн".



Генерал Чарльз К. Браун у кабіні F-16, на які так очікує Україна зараз / Фото airandspaceforces.com

У 2018 році Браун отримав найвище військове звання США – чотиризіркового генерала.

У різні роки Браун служив на Тихому океані, Близькому Сході та Європі, очолював головну воєнну гордість і силу Америки – Повітряні сили США, а перед тим командував низкою підрозділів.

Відоме профільне американське видання Air and Spaice Forces зауважує, що знання Брауном та особисті контакти з ключовими іноземними військовими лідерами в різних регіонах, ймовірно, вплинуть на те, як він радитиме Байдену вирішувати такі нагальні проблеми, як вторгнення Росії в Україну і продовження агресивних дій Китаю щодо Тайваню та інших країн Тихоокеанського регіону.

Те, що я керував бійцями за кордоном, формує моє мислення,

– заявляв Браун.

Що про Брауна говорять у США

Браун – колишній військовий льотчик, чий досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні стане в пригоді Вашингтону на тлі зростаючої напруженості у відносинах із Китаєм. Принаймні про це часто говорять у США.

Генерал Браун заробив репутацію незворушного та високоефективного лідера, людини, яка створює атмосферу командної роботи, довіри та чудово виконує свої обов'язки,

– зазначив Байден під час офіційної церемонії в Білого домі.



Байден і Браун під час представлення генерала / фото Білого дому

За даними The Washington Post , Байден вважає Брауна досвідченим тактиком, який розуміє стратегічні виклики, що стоять перед Сполученими Штатами. Президент публічно похвалив його як "воїна", який знає, "що означає бути в гущі бою" і зберігати холоднокровність.

"Це неймовірно здібний і професійний офіцер, і те, що він привносить зі собою – це професіоналізм, глибокий досвід ведення війни, і я особисто знаю про це", – так охарактеризував Брауна міністр оборони США Ллойд Остін, виступаючи в Пентагоні.



Ллойд Остін та Чарльз Браун / Фото Повітряних сил США

Водночас у Politico зазначали, якщо Чарльза Брауна затвердять на посаді, він стане головним військовим радником головнокомандувача, який балансуватиме між загрозою з боку Китаю та необхідністю передачі військової допомоги Україні.

Особливо корисними будуть його глибокі знання і досвід в Індо-Тихоокеанському театрі – ключовому для цього "вирішального десятиліття",

– вважає генерал-майор морської піхоти у відставці Арнольд Пунаро, колишній директор штабу Сенатського комітету з питань збройних сил.

За його словами, на посаді голови генерал Браун зможе керувати об'єднаними силами і спільними операціями для протидії загрозам не лише з боку Китаю, а й Росії, Ірану і Північної Кореї.

Як відзначає The New York Times, генерал Браун не такий балакучий, як генерал Міллі, який полюбляв довгі історичні екскурси, що пов'язують сучасні військові і політичні маневри. Але генерал Браун привносить в роботу здатність відповідати моменту, коли він виникає.

Що Браун думає про війну Росії проти України та протистояння з Китаєм

Браун, який має псевдонім "CQ", допомагав розробляти і керувати повітряною кампанією, завдяки якій вдалося витіснити терористів ІДІЛ з самопроголошеного халіфату в Сирії та Іраку. За словами представників адміністрації, завдяки завданням в Тихоокеанському регіоні він отримав дуже детальне уявлення про Китай.

Як член Об'єднаного штабу, Браун брав участь у масштабних зусиллях з озброєння, підготовки і консультування українських військових до та після вторгнення Росії в 2022.

Відповідаючи на запитання про те, чого можна навчитися на прикладі війни в Україні, генерал сказав, що Київ демонструє цінність того, як обмін інформацією може зблизити союзників і партнерів.

Росія, за словами Брауна, також зрозуміла важливість військової логістики і те, що військові операції можуть тривати довше, ніж передбачалося.

Виконання своїх обов'язків генерал почне вже 1 жовтня. Як вищий офіцер ВПС США, Браун виступає за модернізацію парку ВПС перед обличчям зростаючої військової конкуренції між США і Китаєм. Відповідаючи на запитання про свій підхід, він сказав, що ризики повинні бути збалансовані в часі, щоб зберегти боєздатність збройних сил зараз і готовність до нових викликів у майбутньому.

Домінація в небі – це відповідь Китаю та Росії

Повітряні сили не мали свого представника на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів протягом 18 років. Тепер прихильники Брауна, ймовірно, сподіваються, що тому вдасться досягти успіху в спрямуванні більшого обсягу ресурсів. Це може бути особливо важливим з огляду на роль ВПС у потенційному конфлікті з Китаєм.

Лише кілька місяців тому Браун чітко дав зрозуміти, наскільки сильно він вірить у важливість військово-повітряних сил, під час виступу на симпозіумі AFA з питань ведення війни, неодноразово повертаючись до слогану "Військово-повітряні сили – це відповідь".

Мало яка військова операція США може бути успішною або навіть розпочатися без ВПС. З часів Другої світової війни, незалежно від конфлікту, Америка покладалася на військово-повітряні сили, починаючи з перших місяців після Перл-Гарбору та закінчуючи Кореєю, В'єтнамом, війною в Перській затоці і навіть перемогою над ІДІЛ в Сирії. І військово-повітряні сили залишатимуться життєво важливими для операцій США в майбутньому,

– сказав Браун у своїй промові.

За словами Брауна, війна Росії проти України показала, що відбувається, коли одна зі сторін не має переваги в повітрі. Атаки на логістичні та командні центри в Україні також посилили проблему, яка полягає в тому, що військові центри США і союзників сконцентровані в обмеженій кількості місць у Європі.

Браун наголосив на потужній наземній протиповітряній обороні в Україні, яка значною мірою відтіснила ворожі літаки від лінії фронту. Натомість Росія покладається на безпілотники і ракети дальнього радіусу дії.

За його словами, Україна, яка зараз використовує британські крилаті ракети великої дальності Storm Shadows і американські керовані бомбиі JDAM, тепер має певний власний потенціал для нанесення ударів з повітря.

Росія прагнула придушити українську протиповітряну оборону, що змусило США та інших союзників неодноразово поповнювати запаси перехоплювачів ППО України і надавати високопродуктивні системи, такі як батареї Patriot і NASAMS. До речі, саме ця платформа використовується для захисту Вашингтона від ворожих ракет.

Безумовно, акцент Брауна на ВПС та ролі авіації в сучасних війнах свідчить про те, що Україна може потенційно розраховувати на активну підтримку Пентагона в цьому плані.

Наводимо тут одразу цікаву цитату Брауна щодо певної нерішучості Пентагону в деяких ситуаціях.

Збройні сили США – це величезна установа, вартістю майже 1 трильйон доларів, яка, на жаль, дуже повільно реагує. Її гальмують укорінені інтереси та застарілі процеси. Але те, що Пентагон працював як неповоротка установа протягом більшої частини 21-го століття, не означає, що так має тривати й надалі,

– зазначив Браун.

Цікаві факти про Чарльза Брауна

У 2020 році журнал Time включив Брауна до списку 100 найвпливовіших людей світу.

Браун стане першим афроамериканцем, який очолив вид Збройних сил США, та лише другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів після Коліна Пауелла, призначеного на цей пост Джорджем Бушем-молодшим 20 років тому.

Затвердження Брауна на посаду начальника штабу ВПС у Сенаті США у серпні 2020 року пройшло одноголосно.

Генерал Браун має чимало американських військових нагород і відзнак. Проте, є в нього також й іноземні нагороди, зокрема, орден від Південної Кореї, почесна нагорода Збройних сил Сінгапура, а також медаль НАТО за участь у бойових операціях в колишній Югославії.

Чарльз Браун – доволі непублічна особо, однак відомо, що генерал має активну громадянську позицію. У червні 2020 року в розпал акцій руху Black Lives Matter він опублікував відеозвернення, в якому емоційно розповів про расову дискримінацію, з якою стикався сам.Вищі керівники оборонного відомства рідко роблять такі публічні коментарі, і розголос, який вони отримали, привів до того, що національні дебати про расизм і нерівність міцно увійшли у військову сферу.

Очевидно, що цей випадок також зіграв не останню роль у призначенні генерала Брауна на таку високу посаду.

Емоційне звернення генерала Брауна: дивіться відео