Угроза России и Китая и легендарный пилот F-16: кто такой генерал Браун и чего ждать Украине

Сенат США наконец утвердил Чарльза Брауна с позывным Си Кэй в должности нового главы Объединенного комитета начальников штабов. 24 Канал рассказывает, что это назначение означает для Украины, о самых интересных моментах с биографии и карьеры военного, а также сможет ли Браун качественно заменить генерала Милли.

Назначение генерала Брауна означает, что вместе с министром обороны Ллойдом Остином две высшие руководящие должности в Пентагоне впервые в американской истории будут занимать афроамериканцы.

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Впрочем, цвет кожи – совершенно неосновная причина этого назначения, ведь в лице Брауна имеем супер опытного профессионала, представляющего наиболее актуальный вид вооруженных сил США.

Из семьи кадровых военных и летчик F-16: биография Чарльза Брауна

В то же время, он служил в Европе, когда Россия вторглась в Украину еще в 2014 году. В то время Браун занимал должность директора операции по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции воздушных сил США в Европе.

Генералу Брауну 61 год, он родился в Техасе в семье кадровых военных. Отец Чарльза Брауна – полковник Чарльз Браун-старший отдал армии 30 лет, а дед – ветеран Второй мировой, воевавший на Тихом океане.

Военную службу начал в 1985 году, параллельно учился и получил высшее образование (магистра аэронавигационных наук).

Генерал Чарльз Квинтон Браун-младший – военный летчик с боевым опытом. Детали боевого опыта генерала не слишком афишируются, однако говорится как минимум об операциях в бывшей Югославии.

Большую часть своей карьеры боевого лётчика Браун провел в кабинах истребителя F-16, хорошо знает все модификации (A/B/C/D). У генерала более 2900 часов налета, из них 130 часов боевых вылетов. Браун лично возглавлял все операции военной авиации на Ближнем Востоке и Центральной Азии.Браун командовал эскадрильей истребителей, Школой вооружения Воздушных сил США и двумя эскадрильями истребителей. Одной из них была 8-я группа, получившая прозвище "Волчья стая", на авиабазе Кунсан в Южной Корее. В 2014 году генерал возглавлял отдел операций, стратегического сдерживания и ядерной интеграции штаб-квартиры воздушных сил США в Европе на авиабазе "Рамштайн".



Генерал Чарльз К. Браун в кабине F-16, которых так ожидает Украина сейчас / фото airandspaceforces.com

В 2018 году Браун получил высшее воинское звание США – четырехзвездочного генерала.

В разные годы Браун служил на Тихом океане, на Ближнем Востоке и Европе, возглавлял главную военную гордость и силу Америки – Воздушные силы США, а прежде командовал рядом подразделений.

Известное профильное американское издание Air and Spaice Forces отмечает, что знание Брауном и личные контакты с ключевыми иностранными военными лидерами в разных регионах, вероятно, повлияют на то, как он будет советовать Байдену решать такие неотложные проблемы, как вторжение России в Украину и продолжение агрессивных действий Китая в отношении Тайваня и других стран Тихоокеанского региона.

То, что я руководил бойцами за границей, формирует мое мышление,

– заявлял Браун.

Что о Брауне говорят в США

Браун – бывший военный летчик, чей опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе пригодится Вашингтону на фоне растущей напряженности в отношениях с Китаем. По крайней мере, об этом часто говорят в США.

Генерал Браун заработал репутацию невозмутимого и высокоэффективного лидера, человека, который создает атмосферу командной работы, доверия и отлично выполняет свои обязанности,

– отметил Байден во время официальной церемонии в Белом доме.



Байден и Браун во время представления генерала / фото Белого дома

По данным The Washington Post , Байден считает Брауна опытным тактиком, понимающим стратегические вызовы, стоящие перед Соединенными Штатами. Президент публично похвалил его как "воина", который знает, "что значит быть в гуще боя" и сохранять хладнокровие.

"Это невероятно способный и профессиональный офицер, и то, что он привносит с собой – это профессионализм, глубокий опыт ведения войны, и я лично знаю об этом", – так охарактеризовал Брауна министр обороны США Ллойд Остин, выступая в Пентагоне.



Ллойд Остин и Чарльз Браун / фото Воздушных сил США

В то же время в Politico отмечали, если Чарльза Брауна утвердят в должности, он станет главным военным советником главнокомандующего, который будет балансировать между угрозой Китая и необходимостью передачи военной помощи Украине.

Особенно полезны его глубокие знания и опыт в Индо-Тихоокеанском театре – ключевом для этого "решающего десятилетия",

– считает генерал-майор морской пехоты в отставке Арнольд Пунаро, бывший директор штаба Сенатского комитета по вооруженным силам.

По его словам, в должности главы генерал Браун сможет руководить объединенными силами и совместными операциями по противодействию угрозам не только со стороны Китая, но и России, Ирана и Северной Кореи.

Как отмечает The New York Times, генерал Браун не такой болтливый, как генерал Милли, любивший длинные исторические экскурсы, связывающие современные военные и политические маневры. Но генерал Браун привносит в работу способность соответствовать моменту, когда он возникает.

Что Браун думает о войне России против Украины и противостоянии с Китаем

Браун, имеющий псевдоним "CQ", помогал разрабатывать и управлять воздушной кампанией, благодаря которой удалось вытеснить террористов ИГИЛ из самопровозглашенного халифата в Сирии и Ираке. По словам представителей администрации, благодаря задачам в Тихоокеанском регионе он получил очень подробное представление о Китае.

Как член Объединенного штаба, Браун принимал участие в масштабных усилиях по вооружению, подготовке и консультированию украинских военных до и после вторжения России в 2022 году.

Отвечая на вопрос, чему можно научиться на примере войны в Украине, генерал сказал, что Киев демонстрирует ценность того, как обмен информацией может сблизить союзников и партнеров.

Россия, по словам Брауна, также поняла важность военной логистики и то, что военные операции могут продолжаться дольше, чем предполагалось.

Выполнение своих обязанностей генерал начнет уже 1 октября. Как высший офицер ВВС США, Браун выступает за модернизацию парка ВВС перед лицом растущей военной конкуренции между США и Китаем. Отвечая на вопрос о своем подходе, он сказал, что риски должны быть сбалансированы по времени, чтобы сохранить боеспособность вооруженных сил сейчас и готовность к новым вызовам в будущем.

Доминация в небе – это ответ Китаю и России

Воздушные силы не имели своего представителя в должности председателя Объединенного комитета начальников штабов в течение 18 лет. Теперь поклонники Брауна, вероятно, надеются, что тому удастся добиться успеха в направлении большего объема ресурсов. Это может быть особенно важным ввиду роли ВВС в потенциальном конфликте с Китаем.

Лишь несколько месяцев назад Браун четко дал понять, насколько сильно он верит в важность военно-воздушных сил во время выступления на симпозиуме AFA по ведению войны, неоднократно возвращаясь к слогану "Военно-воздушные силы – это ответ".

Небольшая военная операция США может быть успешной или даже начаться без ВВС. Со времен Второй мировой войны, независимо от конфликта, Америка полагалась на военно-воздушные силы, начиная с первых месяцев после Перл-Гарбора и заканчивая Кореей, Вьетнамом, войной в Персидском заливе и даже победой над ИГИЛ в Сирии. И военно-воздушные силы будут оставаться жизненно важными для операций США в будущем,

– сказал Браун в своей речи.

По словам Брауна, война России против Украины показала, что происходит, когда у одной из сторон нет преимущества в воздухе. Атаки на логистические и командные центры в Украине также усугубили проблему, которая заключается в том, что военные центры США и союзников сконцентрированы в ограниченном количестве мест в Европе.

Браун отметил мощную наземную противовоздушную оборону в Украине, которая в значительной степени оттеснила вражеские самолеты от линии фронта. Россия же полагается на беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.

По его словам, Украина, которая сейчас использует британские крылатые ракеты большой дальности Storm Shadows и американские управляемые бомбы JDAM, теперь имеет определенный потенциал для нанесения ударов с воздуха.

Россия стремилась подавить украинскую противовоздушную оборону, что заставило США и других союзников неоднократно пополнять запасы перехватчиков ПВО и предоставлять высокопроизводительные системы, такие как батареи Patriot и NASAMS. Кстати, именно эта платформа используется для защиты Вашингтона от вражеских ракет.

Безусловно, акцент Брауна на ВВС и роли авиации в современных войнах свидетельствует, что Украина может потенциально рассчитывать на активную поддержку Пентагона в этом плане.

Приводим здесь сразу интересную цитату Брауна по поводу определенной нерешительности Пентагона в некоторых ситуациях.

Вооруженные силы США – это огромное учреждение стоимостью почти 1 триллион долларов, которое, к сожалению, очень медленно реагирует. Его тормозят укоренившиеся интересы и устаревшие процессы. Но то, что Пентагон работал как неповоротливое учреждение в течение большей части 21-го века, не означает, что так должно продолжаться,

– отметил Браун.

Интересные факты о Чарльзе Брауне

В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира.

Браун станет первым афроамериканцем, возглавившим вид Вооруженных сил США, и только вторым афроамериканцем, который возглавит Объединенный комитет начальников штабов после Колина Пауэлла, назначенного на этот пост Джорджем Бушем-младшим 20 лет назад.

Утверждение Брауна на должность начальника штаба ВВС в Сенате США в августе 2020 года прошло единогласно.

Генерал Браун имеет немало американских военных наград и знаков отличия. Тем не менее у него есть и иностранные награды, в частности, орден от Южной Кореи, почетная награда Вооруженных сил Сингапура, а также медаль НАТО за участие в боевых операциях в бывшей Югославии.

Чарльз Браун – довольно непубличная личность, однако известно, что генерал имеет активную гражданскую позицию. В июне 2020 года в разгар акций движения Black Lives Matter он опубликовал видеообращение, в котором эмоционально рассказал о расовой дискриминации, с которой сталкивался сам.Высшие руководители оборонного ведомства редко делают такие публичные комментарии, и огласка, которую они получили, привела к тому, что национальные дебаты о расизме и неравенстве прочно вошли в военную сферу.

Очевидно, что этот случай также сыграл не последнюю роль в назначении генерала Брауна на столь высокий пост.

Эмоциональное обращение генерала Брауна: смотрите видео