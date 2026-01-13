Генерал армії припустив, яке майбутнє чекає на Чечню без Кадирова

Можлива смерть Рамзана Кадирова може стати переломним моментом для Чечні та послабити вплив Росії в регіоні, попри спроби Кремля підготувати наступника. Ключовою відмінністю від попередніх спекуляцій стала реальна загроза його здоров'ю.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що зникнення цього символу тероризму послабить репресивний режим у Чечні.

Чи посилить смерть Кадирова військові можливості України?

Раніше медіа неодноразово повідомляли про можливу смерть Кадирова, але він досі живий, хоча зараз його здоров'я дійсно погіршилось.

Цей символ російського тероризму може зникнути. Росія давно готує наступника – розглядається син Кадирова та інші варіанти, намагаючись зберегти режим. Але без Кадирова не буде ні цього символу тероризму, ні колишніх репресій у Чечні. Тримати народ у покорі вже точно не вдасться,

– сказав Маломуж.

Існує опозиція та чеченські підрозділи на боці України, які можуть посилити опір у Чечні, що за сприятливих обставин може стати початком національно-визвольних рухів. Смерть Кадирова матиме позитивний стратегічний та ідеологічний ефект.

Це вплине на військові можливості України, оскільки Кадиров був символом російських операцій – хоч і неефективних, але завжди проводились під його прапором.

Що ще відомо про стан Кадирова?