Черговий доказ політичних репресії Росії, – реакція МЗС на справу "Хізб ут-Тахрір"

Міністерство закордонних справ України висловило протест через незаконне рішення російського суду "Хізб ут-Тахрір". Закликали міжнародну спільноту відреагувати на такі зухвалі дії окупантів.

Оголошення вироку є черговим доказом системних політичних репресій Росії, спрямованих проти представників кримськотатарського народу. Мета окупантів – залякати та придушити будь-які нелояльних громадянські рухи.

Важливо 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох: Росія оголосила вирок у "справі Хізб ут-Тахрір"

Реакція МЗС

МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на ганебне рішення держави-агресора та засудити його.

Російська Федерація має скасувати рішення суду та негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України,

– наголосили в МЗС.

Вкотре наголосили, що кримські татари були затримані та переміщені до Росії незаконно. Досудове слідство та суд теж тривали з численними процедурними порушеннями. Докази захисту про повну непричетність українців ігнорували.

У Росії активісти підтримали кримських татар

У Ростові-на-Дону біля будівлі Південного окружного військового суду близько 150 активістів провели акцію на підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", повідомляє ГО "Кримська солідарність".

Вони одягнули накидку з написами: "Ні державному терору", "Вивчення релігії – не тероризм", "Стоп репресіям". Демонстранти приїхали з окупованого Криму.



Акція біля суду / Фото ГО "Кримська солідарність"

Що відомо про справу "Хізб ут-Тахрір"