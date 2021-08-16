Черговий доказ політичних репресії Росії, – реакція МЗС на справу "Хізб ут-Тахрір"
Джерело:МЗС
Міністерство закордонних справ України висловило протест через незаконне рішення російського суду "Хізб ут-Тахрір". Закликали міжнародну спільноту відреагувати на такі зухвалі дії окупантів.
Оголошення вироку є черговим доказом системних політичних репресій Росії, спрямованих проти представників кримськотатарського народу. Мета окупантів – залякати та придушити будь-які нелояльних громадянські рухи.
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Реакція МЗС
МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на ганебне рішення держави-агресора та засудити його.
Російська Федерація має скасувати рішення суду та негайно звільнити Руслана Нагаєва, Ленура Халілова, Руслана Месутова, Ельдара Кантімірова та усіх незаконно утримуваних нею громадян України,
– наголосили в МЗС.
Вкотре наголосили, що кримські татари були затримані та переміщені до Росії незаконно. Досудове слідство та суд теж тривали з численними процедурними порушеннями. Докази захисту про повну непричетність українців ігнорували.
У Росії активісти підтримали кримських татар
У Ростові-на-Дону біля будівлі Південного окружного військового суду близько 150 активістів провели акцію на підтримку фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір", повідомляє ГО "Кримська солідарність".
Вони одягнули накидку з написами: "Ні державному терору", "Вивчення релігії – не тероризм", "Стоп репресіям". Демонстранти приїхали з окупованого Криму.
Акція біля суду / Фото ГО "Кримська солідарність"
Що відомо про справу "Хізб ут-Тахрір"
- "Хізб ут-Тахрір" – ісламська політична партія, яку у Росії визнали терористичною. Щоправда, у багатьох країнах світу вона діє без обмежень.
- Окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів у причетності до організації. Усіх взяли під варту.
- Кажуть, нібито кримські татари прагнули захопити владу.
- 18 липня 2019 року Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Росію звільнити всіх українських політв'язнів, включно з фігурантами цієї кримінальної справи.
- Однак 16 серпня Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону ухвалив вирок.
- Українці отримали максимальні терміни відбування покарання у колонії суворого режиму: Ленур Халілов – 18 років, Руслан Месутов – 18 років, Руслан Нагаєв – 13 років, Ельдар Кантеміров – 12 років.