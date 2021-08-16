Очередное доказательство политических репрессий России, – реакция МИД на дело "Хизб ут-Тахрир"
Источник:МИД
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за незаконного решения российского суда "Хизб ут-Тахрир". Призвали международное сообщество отреагировать на такие дерзкие действия оккупантов.
Оглашение приговора является очередным доказательством системных политических репрессий России, направленных против представителей крымскотатарского народа. Цель оккупантов – запугать и подавить любые нелояльные гражданские движения.
Важно 61 год колонии строгого режима на четверых: Россия огласила приговор по "делу Хизб ут-Тахрир"
Реакция МИД
МИД призвал международное сообщество отреагировать на позорное решение государства-агрессора и осудить его.
Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины,
– подчеркнули в МИД.
В очередной раз отметили, что крымские татары были задержаны и перемещены в Россию незаконно. Следствие и суд проходили с многочисленными процедурными нарушениями. Доводы защиты о полной непричастности украинцев игнорировали.
В России активисты поддержали крымских татар
В Ростове-на-Дону возле здания Южного окружного военного суда около 150 активистов провели акцию в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", сообщает ОО "Крымская солидарность".
Они надели накидку с надписями: "Нет государственному террору", "Изучение религии – не терроризм", "Стоп репрессиям". Демонстранты приехали из оккупированного Крыма.
Акция у суда / Фото ОО "Крымская солидарность"
Что известно о деле "Хизб ут-Тахрир"
- "Хизб ут-Тахрир" – исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Правда, во многих странах мира она действует без ограничений.
- Оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов в причастности к организации. Всех взяли под стражу.
- Говорят, якобы крымские татары стремились захватить власть.
- 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела.
- Однако 16 августа Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор.
- Украинцы получили максимальные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов – 18 лет, Руслан Месутов – 18 лет, Руслан Нагаев – 13 лет, Эльдар Кантемиров – 12 лет.