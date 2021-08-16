Оглашение приговора является очередным доказательством системных политических репрессий России, направленных против представителей крымскотатарского народа. Цель оккупантов – запугать и подавить любые нелояльные гражданские движения.

Важно 61 год колонии строгого режима на четверых: Россия огласила приговор по "делу Хизб ут-Тахрир"

Реакция МИД

МИД призвал международное сообщество отреагировать на позорное решение государства-агрессора и осудить его.

Российская Федерация должна отменить решение суда и немедленно освободить Руслана Нагаева, Ленура Халилова, Руслана Месутова, Эльдара Кантимирова и всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины,

– подчеркнули в МИД.

В очередной раз отметили, что крымские татары были задержаны и перемещены в Россию незаконно. Следствие и суд проходили с многочисленными процедурными нарушениями. Доводы защиты о полной непричастности украинцев игнорировали.

В России активисты поддержали крымских татар

В Ростове-на-Дону возле здания Южного окружного военного суда около 150 активистов провели акцию в поддержку фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир", сообщает ОО "Крымская солидарность".

Они надели накидку с надписями: "Нет государственному террору", "Изучение религии – не терроризм", "Стоп репрессиям". Демонстранты приехали из оккупированного Крыма.



Акция у суда / Фото ОО "Крымская солидарность"

Что известно о деле "Хизб ут-Тахрир"