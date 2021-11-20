У Черкасах горе-мати заснула на немовляті: дитину ледь встигли врятувати

Поліцейська Юлія Шагієва врятувала малюка, на якому заснула п'яна мама. До того часу обличчя дитини забарвилося у бурий: дитині бракувало кисню.

До черкаських правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що донька постійно зловживає алкоголем, а також нехтує доглядом за новонародженою дитиною. Окрім того, горе-матір погрожувала скоїти насилля щодо дитини.

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Патрульні прибули на виклик. У квартирі вони виявили нетверезу жінку, яка спала на дитині.

Новонароджений хлопчик перебував в безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню,

– мовиться у повідомленні.

У команді правоохоронців була старша лейтенантка поліції Юлія Шагієва. Вона оперативно зреагувала та врятувала хлопчика. Окрім того, поліцейська нагодувала дитину, викупала та переодягнула у чисте.

Окрім того, правоохоронці викликали усі необхідні служби. Дитину госпіталізували.

Киянка померла від наркотиків на очах у сина

У соцмережах повідомили про смерть киянки, яка перебувала на 9-у місяці вагітності.

За непідтвердженими даними, жінка пішла з життя внаслідок передозування наркотиками.

У квартирі перебував також хлопчик років 4 – 6.

За даними ЗМІ, разом з жінкою метадон вживав її чоловік.

Медики не змогли врятувати жінку.

Допис Aleksandr Kokoba:

Часто можна почути фразу "жінкам в поліції не місце" або "це робота для чоловіків".

Проте, після отримання подібних викликів, я вкотре переконуюся – як добре, що в поліції є дівчата, і саме такі!

Сьогодні патрульні отримали виклик про те, що донька заявниці, яка нещодавно народила дитину, постійно зловживає алкоголем, нехтує доглядом за дитиною та погрожує вчинити насилля відносно дитини, якій не виповнилося й місяця (!!!)

По прибуттю на виклик в квартирі патрульні виявили жінку, яка з ознаками алкогольного сп’яніння спала на дитині. Новонароджений хлопчик перебував в безпорадному стані з бурим кольором обличчя, скоріш за все йому не вистачало кисню. На щастя, в екіпажі патрульних несла службу старший лейтенант поліції Шагієва Юлія, яка теж виховує дитину. Вона оперативно зреагувала, та надала необхідну допомогу, нагодувала хлопчика, а також помила його та переодягнула в чисте.

Одразу були викликані усі необхідні служби, ювінали, СОГ, медики, служба в справах дітей. Дитину від матері забрали до лікарні. Я дуже сподіваюсь, що кожен на своєму рівні відпрацює цю ситуацію по максимуму для того щоб не допустити подібного в майбутньому!

Завдяки злагодженим та професійним діям екіпажу, а саме: старшого лейтенанта поліції Бабака Олега, старшого лейтенанта поліції Шагієвої Юлії та капрала поліції Тесака Павла сьогодні вдалося врятувати маленьке життя.