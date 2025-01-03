На Чернігівщині чоловік забив собаку головою об бетонний стовпчик: чи покарали його

У Чернігівській області чоловік бив пса головою об бетонний стовпчик, завдавши таким чином тварині кілька ударів. На жаль, собака не пережила такого знущання.

Чоловіка засудили за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сновську міську раду.

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Що відомо про ситуацію

За жорстоке поводження з твариною до одного року обмеження волі засудили жителя Корюківського району. Він бив собаку, після чого тварина померла.

Вироком Менського районного суду Чернігівської області від 13 грудня 2024 року, засуджено 49-річного, раніше судимого, безробітного, жителя Корюківського району. Прокурор довів, що чоловік вдарив собаку два рази головою об бетонний стовпчик, що надалі спричинило загибель тварини,

– ідеться у повідомленні.

Його засудили за жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, що призвело до загибелі тварини. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

До слова, нещодавно столичні поліцейські затримали чоловіка за побиття собаки. Постраждалу тваринку правоохоронці вилучили та передали до спеціалізованого притулку. Наразі із 40-річним киянином, раніше судимим за наркозлочини, тривають слідчі дії.

Собака має фізичні ушкодження, сліди удушення, гематоми, можливо є перелом ребер та черепно-мозкова травма.