У Чернігівській області притягнули до відповідальності підлітків, які жорстоко цькували дівчинку

У Чернігівські області компанія дівчат познущалася зі знайомої під час з'ясовування стосунків. Поліція притягнула кривдниць, їхніх батьків та керівництво школи, де вони навчалися, до відповідальності.

Свої знущання вони задокументували на відео. Відомо, що підлітки навчаються разом в одному з навчальних закладів міста Ічня Прилуцького району.

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Погрожували, тягали за волосся та ставили на коліна: нападниці принижували дівчинку на камеру

Під час з'ясування стосунків, група дівчат-підлітків почали словесно ображати та фізично знущатися зі своєї знайомої. Учасниці цькування вирішили задокументувати свої нападки.

Інцидент, що трапився у Чернігівській області, набув розголосу після публікації їхнього відео 6 квітня. Як повідомила речниця Нацполіції регіону Наталія Слабеняк, конфлікт між підлітками переріс у знущання та фізичне насильство.

На кадрах видно, дівчинку тягали за волосся, всіляко принижували, ставили на коліна, а також погрожували розправою за розголос. Усі підлітки навчаються в одній школі у міста Ічня.

Як зазначають у виданні, співробітники ювенальної превенції спільно з поліцією Ічнянської громади склали адмінматеріали на неповнолітніх нападниць за дрібне хуліганство. Водночас на директора школи та батьків підлітків відкрили адмінпротоколи за статтею 184 – невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Ювенальна превенція – запобігання вчиненню правопорушень дітьми та проявам небезпеки відносно них. (Інформація з відкритих джерел)

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У Дніпрі підлітки влаштували фотосесію на кладовищі

5 квітня на цвинтарі у Дніпрі, що розташований на вулиці Березинській, троє підлітків влаштували фотосесію. Результати позувань та відео неповнолітні опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

Зазначають, що дівчатам 12, 13 та 14 років, вони всі є мешканками Дніпра. Співробітники сектору ювенальної превенції Дніпровського РУП провели з дітьми профілактичні бесіди, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виховання.