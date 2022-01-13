У Чернівцях посеред білого дня сталася стрілянина: фото з місця події

На вулиці Парковий проїзд у Чернівцях 13 січня трапилася стрілянина. Відомо, що одна людина постраждала.

Деталі стрілянини у Чернівцях

Загалом нападник здійснив 2 постріли. Після того він втік з місця події.

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Інцидент трапився на стоянці біля супермаркету. 22-річний стрілок влучив в око 25-річному місцевому мешканцю. На відео з місця події видно, що нападник підійшов до автомобіля жертви й вистрілив.

Постраждалого чоловіка відвезли до лікарні. Біля його автівки були помітні сліди крові.

Дивіться відео з місця стрілянини:

Стрілка затримали

Нападника розшукали впродовж 20 хвилин. Правоохоронці зупинили автомобіль, в якому їхав стрілок разом із своїм знайомим. Зловмисника вже затримали. Слідчі відкрили кримінальну справу.

Наразі всі обставини події встановлюють.



У Чернівцях трапилася стрілянина / Фото "Чернівецький промінь"



Нападник вистрілив двічі / Фото "Чернівецький промінь"



На місці події працювали правоохоронці / Фото "Чернівецький промінь"



Нападника затримали

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