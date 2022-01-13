У Чернівцях посеред білого дня сталася стрілянина: фото з місця події
Джерело:поліція Чернівецької області
На вулиці Парковий проїзд у Чернівцях 13 січня трапилася стрілянина. Відомо, що одна людина постраждала.
Деталі стрілянини у Чернівцях
Загалом нападник здійснив 2 постріли. Після того він втік з місця події.
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Інцидент трапився на стоянці біля супермаркету. 22-річний стрілок влучив в око 25-річному місцевому мешканцю. На відео з місця події видно, що нападник підійшов до автомобіля жертви й вистрілив.
Постраждалого чоловіка відвезли до лікарні. Біля його автівки були помітні сліди крові.
Дивіться відео з місця стрілянини:
Стрілка затримали
Нападника розшукали впродовж 20 хвилин. Правоохоронці зупинили автомобіль, в якому їхав стрілок разом із своїм знайомим. Зловмисника вже затримали. Слідчі відкрили кримінальну справу.
Наразі всі обставини події встановлюють.
У Чернівцях трапилася стрілянина / Фото "Чернівецький промінь"
Нападник вистрілив двічі / Фото "Чернівецький промінь"
На місці події працювали правоохоронці / Фото "Чернівецький промінь"
Нападника затримали
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