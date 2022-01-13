В Черновцах средь бела дня произошла стрельба: фото с места происшествия
13 января 2022 , 17:59Читати новину українською
Источник:"Чернівецький промінь"
На улице Парковый проезд в Черновцах 13 января произошла стрельба. Известно, что один человек пострадал.
Детали стрельбы в Черновцах
Всего нападающий произвел 2 выстрела. Об этом изданию рассказали в полиции.
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Инцидент произошел на стоянке возле супермаркета. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Возле его машины были заметны следы крови.
Правоохранители уже установили личности нападавшего и пострадавшего. Место происшествия оцепили.
В Черновцах произошла стрельба / Фото "Чернівецький промінь"
Нападавший выстрелил дважды / Фото "Чернівецький промінь"
На месте происшествия работали правоохранители/ Фото "Чернівецький промінь"
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