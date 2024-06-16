Президент Чилі порівняв дії Ізраїлю в секторі Гази з діями Росії в Україні

Президент Чилі приїхав на Саміт миру у Швейцарію, де порівняв дії Ізраїлю в секторі Гази з вчинками Росії в Україні. Також він переконаний, що Москву треба залучити до перемовин.

Лідер Чилі на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру заявив, що міжнародна стабільність та мирне співіснування – важливі для демократії та розвитку країн, пише 24 Канал.

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Що заявив президент Чилі

Габрієль Борич заявив, що вони вірні принципу територіальної цілісності та виступають проти використання загроз та сили. Окрім того, вірять в демократію та міжнародне право, адже це єдиний спосіб вирішити конфлікт.

Чилі засудила агресію Росії проти України. Ми наполягаємо на дотриманні прав людини. Ми за знаходження рішення цьому конфлікту. Не можна допустити порушення міжнародного права. Це ті самі принципи, які порушує також і Ізраїль в Секторі Газу,

– заявив очільник Чилі.

Він процитував Шарля Мішеля, який говорив, що не може бути мови про двозначність міжнародного права.

За словами Габрієля Борича, мовиться про те, щоб полегшити наслідки конфлікту.

"Треба також залучити й Росію до столу переговорів. Атомні електростанції України мають бути захищені", – заявив політик.

Габрієль Борич додав, що Україна має:

зберегти свою суверенність,

забезпечити продовольчу безпеку, адже голод ніколи не можна використовувати як зброю, чи то тут, чи в Секторі Гази,

звільнити всіх військовополонених.

Президент Чилі пообіцяв, що вони долучаться до розмінування України після війни.

Коли Росію долучать до Саміту миру