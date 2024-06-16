Президент Чили сравнил действия Израиля в секторе Газа с действиями России в Украине

Президент Чили приехал на Саммит мира в Швейцарию, где сравнил действия Израиля в секторе Газа с поступками России в Украине. Также он убежден, что Москву надо привлечь к переговорам.

Лидер Чили на первом пленарном заседании Глобального саммита мира заявил, что международная стабильность и мирное сосуществование – важны для демократии и развития стран, пишет 24 Канал.

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Что заявил президент Чили

Габриель Борич заявил, что они верны принципу территориальной целостности и выступают против использования угроз и силы. Кроме того, верят в демократию и международное право, ведь это единственный способ решить конфликт.

Чили осудила агрессию России против Украины. Мы настаиваем на соблюдении прав человека. Мы за нахождение решения этому конфликту. Нельзя допустить нарушения международного права. Это те же принципы, которые нарушает также и Израиль в Секторе Газа,

– заявил глава Чили.

Он процитировал Шарля Мишеля, который говорил, что не может быть речи о двусмысленности международного права.

По словам Габриеля Борича, говорится о том, чтобы облегчить последствия конфликта.

"Надо также привлечь и Россию к столу переговоров. Атомные электростанции Украины должны быть защищены", – заявил политик.

Габриель Борич добавил, что Украина должна:

сохранить свою суверенность,

обеспечить продовольственную безопасность, ведь голод никогда нельзя использовать как оружие, или здесь, или в Секторе Газа,

освободить всех военнопленных.

Президент Чили пообещал, что они присоединятся к разминированию Украины после войны.

Когда Россию приобщат к Саммиту мира