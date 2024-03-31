Світ відзначає католицький Великдень: чим він відрізняється від православного

Великдень святкують всі християни незалежно від обряду. Втім між святкуванням Пасхи католиків і Великодня в християн східного обряду є певні відмінності.

Великдень святкують на честь Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, пише 24 Канал. Дата святкування кожного року є іншою. Католики святкують Великдень у 2024 році 31 березня, а православні аж 5 травня.

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Чому католики та православні святкують Великдень в різні дати

Католицька церква використовує Григоріанський календар для визначення дати Великодня, який може припадати на будь-яку неділю від 22 березня до 25 квітня.

Православна ж церква слідує Юліанському календарю для визначення дати Пасхи, зміщуючи святкування на 13 днів у порівнянні з Григоріанським календарем. Це означає, що православний Великдень припадає в будь-яку неділю від 4 квітня до 8 травня.

Основні відмінності між традиціями та обрядами

І католики, і православні християни дотримуються певних обмежень в їжі, та втім в християн західного обряду вони не такі суворі. Під час Великого посту православні віряни не вживають яйця, м’ясо, молочні продукти та рибу, а в католиків заборона лише на м’ясні продукти. Суворого посту вони дотримуються лише в Попільну Середу, Страсну п’ятницю та Велику суботу.

Пасхальна служба в православних церквах починається пізно ввечері у Велику Суботу та триває до ранку неділі. А от католики починають святкувати Великдень ще в Страсну суботу. У цей день відчувається богослужіння Надвечір’я Великодня. Перед початком служби запалюється особлива великодня свічка Пасхал. Символами свята в католиків є шоколадні яйця та великодній кролик.

Він прикрашає не лише кошики, але й слугує декорацією в кімнатах чи на подвір’ях. Сімейне свято католики відзначають в колі найближчих людей, а господині готують м’ясо кролика чи індички.



Великодній кролик є символом Великодня в католиків / Фото Pexels

Відмінність у католиків та православних полягає у справлянні богослужінь. Напередодні Великодня віряни навідують храм, де за християнськими звичаями опівночі проводять Хресну Дорогу. Православні священнослужителі влаштовують Хресну Дорогу перед Службою Божою, а католицькі – після.

У православній традиції основними символами є паска, крашанки (освячені фарбовані яйця) та шинка. Православні християни традиційно фарбують звичайні курячі яйця у яскраві кольори, або ж розмальовують їх химерними малюнками, а господині печуть паски в спеціально дозволений для цього день.



Паска й крашанки є основними символами православних християн / Фото Pinterest

Православні віряни на Великдень вітаються словами: "Христос Воскрес" та відповідають: "Воістину Воскрес!", в католиків такої традиції немає.

Отже, розходження між датами православного Великодня і католицького зумовлене, по-перше, різницею в даті церковних нових місяців, а, по-друге, різницею між сонячними календарями – 13 днів, а ще дотриманням посту й традиціями святкування. Та втім для католиків та православних Великдень є великим християнським святом, всі вони терпеливо чекають цього дня та щиро радіють Воскресінню Христа.